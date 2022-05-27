Costco上季營收超出所料 但同店銷售額成長遜於預期
好市多（Costco Wholesale）上季營收比分析師所料足足多出10億美元，今年度可望繼續邁向營收2,000億美元的里程碑，不過，同店銷售額成長稍遜於預期。Costco盤後股價跌逾1%。
Costco上季獲利為13.5億美元，每股獲利3.04美元，營收526億美元，較去年同期每股獲利2.75美元和營收452.8億美元大幅成長。分析師原估每股獲利3.04美元，營收515.6億美元。
Costco公司年度前九個月營收已達1,519.7億美元，分析師預料全年度營收可達2,233.8億美元。Costco去年營收1,959.3億美元。
不過，Costco開店至少一年的銷售額增幅遜於預期，同店銷售額增長10.8%，但FactSet調查分析師原估成長11.8%。
Costco盤後股價下跌1%，今年來下跌18.1%，跌幅略高於標普500指數的16.5%。
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