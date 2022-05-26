美初領失業金人數下滑 Q1經濟確定萎縮

美國上周初次申領失業救濟金人數下滑，與勞動市場依然緊繃的現況吻合。同時，第1季國內生產毛額（GDP）季比年率下修為負1.5%，確認經濟萎縮。

勞工部26日公布，在止於5月21日當周，美國初領失業救濟金人數減少8,000人，經季節因素調整後為21萬人。這麼一降，局部抵銷了前一周請領人數暴衝到1月來最高峰。

路透訪調經濟學家原先預估上周申領人數達21.5萬人。有些經濟學家認為，最近申請失業救濟人數增加，反映5月不利的季節性因素；其他人則揣測零售業者正在裁員，沃爾瑪等多家零售商上周調降全年盈餘預測，並對通膨侵蝕獲利示警。

然而，截至3月底，美國仍有1,150萬個職缺待補，創新高紀錄。在這種情況下，企業裁員應該很有限，畢竟失業者可以輕易找到新工作。

同日官方發布第1季GDP修正值，季比年率從初估的負1.4%下修至負1.5%，遠不如去年第4季強勁成長6.9%。