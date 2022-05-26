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蘋果發出員工信 將提高工人薪酬預算
集微網消息，據彭博社報導，蘋果公司在通膨上升、勞動力市場吃緊等情況下，正在提高工人的工資。
這家 iPhone 製造商周三在一封電子郵件中告訴員工，該公司正在增加其整體薪酬預算。美國小時工的起薪將升至每小時 22 美元或更高，比 2018 年增加 45%。預計美國的起薪也將增加。
據悉，蘋果公司在過去兩年中取得了令人難以置信的增長。在大流行期間向在家隔離的工人和學生銷售 iPhone、筆記本電腦和平板電腦，幫助推動了蘋果創紀錄的利潤。為此，該公司一直在採取措施改進其薪酬計劃，包括特別現金獎金和家用設備的資金。
根據一份監管文件，去年蘋果的薪酬中位數為 68,254 美元。首席CEO庫克獲得了近 1 億美元；他曾表示，他計劃將大部分財富捐贈給慈善事業。
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