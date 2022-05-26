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彭博：全球經濟承受烏克蘭戰爭與大陸斷鏈雙重重擊
彭博經濟學家指出，全球經濟原本期待在新冠疫情大幅減緩、國門重開下能夠療傷止血，如今卻遭遇俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，以及中國大陸持續封城的供應鏈斷鏈的雙重重擊，使今年的經濟預估數據全面下調。
彭博經濟學家分析，歐元區今年的國內生產毛額（GDP）成長率，將因為烏克蘭與大陸的關係而少掉2個百分點，美國因這兩場危機GDP少掉1.1個百分點，都使得這兩大經濟體的成長趨緩狀況更嚴重。中國大陸今年GDP成長預料將減緩至2%。
彭博的估計模型是以俄羅斯今年GDP負成長10%、烏克蘭GDP負增長35%的基礎進行推估，而這兩國在戰爭持續延宕下，全球經濟實際承受的重創還可能加深。
俄烏戰爭以及中國大陸嚴苛防疫的封城斷鏈，也助長已經猛烈升高的通膨，彭博估計烏俄與中國大陸的因素，使歐元區通膨多增1.7個百分點，美國的通膨多增1.1個百分點。
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