俄羅斯石油經由船對船轉運 流入中國大陸不中斷

彭博資訊報導，為了讓俄羅斯東部生產的石油能夠順利輸人中國大陸，至少有一家中國大陸買家願意冒險，以在大海中的船對船轉運這種昂貴方式，將俄油送至中國大陸。

由於西方對俄羅斯實施制裁，愈來愈多海運商不願承接俄羅斯石油的運送業務，這使得俄羅斯石油買家要發揮創意來維持俄油流動不中斷，例如，在南韓麗水市和俄羅斯Kozmino港之間，利用的較小的船隻把油運出來，再轉運到大油輪上面，航向中國大陸。

通常這類俄羅斯ESPO原油是載入小型的油輪，直接以約五天的航程運到中國大陸。現在小船方便取得，雖然成本較高費時較久，航商和買家改用小船來運出俄國東岸石油的情況變得很普遍。

俄羅斯原油現在售價與全球油價基準價格相比，折扣很大，所以中國大陸和印度等石油消費大國，就一直繼續進口便宜的俄羅斯石油，不顧國際社會的譴責和物流、金融障礙。

彭博指出，中國大陸這個月就買下大部分的ESPO石油輸出量。在過去，此類別的石油因為地利之便，買主多在南韓和日本。

彭博說，根據船舶經紀商的說法，往來於麗水和Kozmino之間的小船是中國大陸的中遠海運（Cosco）所有。油輪的承包商則是中國國際石油化工聯合公司。

自日本海地區的Kozmino港和波羅的海地區Ust Luga港輸出的俄羅斯原油，很大一部分的運輸是由中國大陸的中遠與俄羅斯的Sovcomflot承做。最近幾周，馬士基（Maersk）暫停承辦俄羅斯運務，更多的海運業者選擇先觀望，他們關切歐盟加入禁運俄油後，規定恐會更加嚴格。