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WSJ：鴻海恐須為威州廠基設 年繳3,600萬美元達20年？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
鴻海在美國威斯康辛州的工廠停擺，但可能須為當地的土地徵收和基礎設施改善付費。歐新社
鴻海在美國威斯康辛州的工廠停擺，但可能須為當地的土地徵收和基礎設施改善付費。歐新社

華爾街日報報導，在鴻海（2317）宣布赴美國威斯康辛州設立高科技廠的近五年後，3,000英畝的計畫用地只能看見少數幾棟建築，新鋪道路人車稀少。但即使如此，鴻海尚未從土地徵收和基設改善等費用脫身。從下一個納稅年度起，應繳費用恐將增加逾一倍到每年3,600萬美元，且時限長達20年以上，直到債務還清為止。

根據華爾街日報，威州地方領袖指望鴻海持續支付政府對該地用水、地下汙水系統及其他改善作業所投入的數億美元。

那塊科技園區希望還能吸引到其他大魚，但目前進展不順。當地官員花了好幾個月爭取英特爾前來設廠失利，輸給了俄亥俄州。鴻海去年宣布與電動車製造商Fisker合作時，威州官員也滿懷期望，但鴻海後來收購Lordstown Motors在俄亥俄州的工廠，計劃在那裡生產電動車。

有威州人士擔心，鴻海廠房預定地所在社區的基礎設施超出所需，鴻海可能早晚會決定不再為此付費。

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