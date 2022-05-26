Sony擬大量增產PS5遊戲機 PC、行動裝置市場也要兼顧

Sony集團今（26）日表示，隨著供應鏈問題緩解，計劃提高PlayStation 5遊戲機產量，同時暗示將擴大旗下遊戲組合，在個人電腦與行動裝置上推出更多遊戲。

2020年11月上市的PS5，第二年的銷量賣輸給前代，主要因零件短缺，但預料在第三年縮小銷量差距，並在隔年裝機數超車PS4。

Sony互動娛樂執行長萊恩（Jim Ryan）在法說會上說：「我們計劃進一步常大量增加遊戲機生產，把產能水準提高到前所未及的境界。」他表示，雖然中國大陸防疫封控措施持續帶來不確定性，但情況正在改善。

Sony先前預估今年度（今年4月到明年3月）的PS5銷售量為1,800萬台，去年度銷量則為1,150萬台。

萊恩點出PlayStation將改變以往專事遊戲機市場的策略，加強為個人電腦與行動平台提供Live Service（即時服務遊戲）。PlayStation部門將會收購更多的遊戲製作公司。

萊恩強調，公司尚未完成擴展PlayStation Studios的工作，將繼續留意收購標的。最近幾個月，Sony遊戲製作的創作組合裡，再買進了Bungie等多家遊戲開發商。公司準備將整合擅長營運Live Service遊戲的Bungie人才，融入範圍更廣的生態系裡。

目前Sony已經花掉將近一半的PlayStation 5投資預算，在開發與促進Live Service遊戲服務的成長。2025會計年度之前，投入Live Service遊戲服務占預算的比重計劃增加到55%，這一塊是Sony之前少有表現的領域。另外在個人電腦與行動裝置這兩個領域，也將加強市場開拓。

Ryan說，本會計年度預期個人電腦這個區塊的淨銷售額可達3億美元，是上年度8,000萬美元的近四倍。

根據Sony的業務簡報，2025年之前的目標是，大約一半的新遊戲會在個人電腦或行動平台上發行，「未來我們的客群會有大量來自遊戲機之外」。

在硬體方面，Sony表示，PlayStation 5明年可望克服供應鏈瓶頸，銷售速度將能再度超車PlayStation 4。

PS5遊戲機是Sony最快達到1,000萬台銷售里程碑的機種，不過後來的零件和物流問題，令公司難以把更多的這款遊戲機交到玩家手上。Sony說，藉由另覓多個供應來源，將可減少因俄烏戰爭而來的市場不穩定性。