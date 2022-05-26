快訊

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

南開科大證實將「捐」給暨大 雙方商討併校中

低價壓縮利潤 比特幣礦工拔插頭關礦機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
低價壓縮利潤，部分比特幣礦工關掉礦機。路透
低價壓縮利潤，部分比特幣礦工關掉礦機。路透

一些比特幣礦工正關閉他們的高耗電挖礦機，因為比特幣價格下跌壓縮了挖礦利潤。這使得比特幣網絡的全球算力下滑，減幅是去年7月以來最大。

根據btc.com的數據，挖礦難度下降4.33%。過去兩周，比特幣網絡的算力已下滑。

儘管比特幣礦工在該加密貨幣價值30,000美元時仍有不錯的利潤，但一些效率低的挖礦業務，通常是使用舊款電腦或支付較高能源價格，可能捉襟見肘。

Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain等上市挖礦業者在上一輪多頭市場當中快速擴張，致使資金緊張。中國大陸禁止加密貨幣挖礦，加速美國的成長，由於來自中國大陸礦工的競爭減少，對算力貢獻最大的美國礦工能以相同的投入挖出更多比特幣。

在美國聯準會5月4日將基準利率提高兩碼後，比特幣的價格在一周內大跌約25%，後來又進一步下挫，部分原因是穩定幣Terra USD崩盤。

比特幣

延伸閱讀

影／涉比特幣投資案吸金逾2億元 集團首腦今自泰遣返

氪能集團吸金案台嫌落網 港星彭偉華通緝中

調查局追緝氪能集團吸金首腦 今從泰國押解返台

必勝客歡慶「比特幣Pizza日」522買Pizza抽比特幣

相關新聞

Fed繼續升息 道瓊上漲191點、那指反彈1.7%

聯準會(Fed)5月政策會議紀錄顯示，Fed準備進一步升息，超出市場預期，美股上漲。

Fed會議紀錄：決策官員一致支持6、7月各升息2碼

聯準會（Fed）官員在5月初的會議上一致認為，有必要在接下來的兩次會議上以每次2碼的幅度升息，藉此對抗通膨，延續積極的升...

低價壓縮利潤 比特幣礦工拔插頭關礦機

一些比特幣礦工正關閉他們的高耗電挖礦機，因為比特幣價格下跌壓縮了挖礦利潤。這使得比特幣網絡的全球算力下滑，減幅是去年7月...

蘋果宣布為美國時薪人員加薪10% 最低時薪22美元起跳

蘋果（Apple）宣布調高美國計時人員的薪資，以因應持續升高的通膨，此時勞動市場持續吃緊。

IIT將全球GDP成長率預估砍半 新興市場資金流入估減42%

國際金融協會（IIF）公布最新報告，把2022年全球國內生產毛額（GDP）成長率預估下修一半，理由是俄烏戰爭、中國大陸防...

亞洲抗通膨的作法奏效：瞄準供給而非消費者

亞洲各國政府在抗通膨上採取了比西方國家更具有針對性的做法，其中包括出口禁令和價格管控，至少目前看起來奏效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。