低價壓縮利潤 比特幣礦工拔插頭關礦機

一些比特幣礦工正關閉他們的高耗電挖礦機，因為比特幣價格下跌壓縮了挖礦利潤。這使得比特幣網絡的全球算力下滑，減幅是去年7月以來最大。

根據btc.com的數據，挖礦難度下降4.33%。過去兩周，比特幣網絡的算力已下滑。

儘管比特幣礦工在該加密貨幣價值30,000美元時仍有不錯的利潤，但一些效率低的挖礦業務，通常是使用舊款電腦或支付較高能源價格，可能捉襟見肘。

Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain等上市挖礦業者在上一輪多頭市場當中快速擴張，致使資金緊張。中國大陸禁止加密貨幣挖礦，加速美國的成長，由於來自中國大陸礦工的競爭減少，對算力貢獻最大的美國礦工能以相同的投入挖出更多比特幣。

在美國聯準會5月4日將基準利率提高兩碼後，比特幣的價格在一周內大跌約25%，後來又進一步下挫，部分原因是穩定幣Terra USD崩盤。