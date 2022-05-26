IIT將全球GDP成長率預估砍半 新興市場資金流入估減42%

國際金融協會（IIF）公布最新報告，把2022年全球國內生產毛額（GDP）成長率預估下修一半，理由是俄烏戰爭、中國大陸防疫封控措施及美國緊縮貨幣政策這三大因素都將對經濟產生影響。

IIF將2022年的全球GDP成長率預估從4.6%下修至2.3%，預估G3國家（美國、歐元區及日本）的成長率為1.9%，並把中國大陸今年的經濟成長率從5.1%調降至3.5%。

IIF說：「Omicron疫情在中國大陸造成的破壞性，比我們預期的更大，將對經濟成長和資本流動帶來重大影響。」

該報告預估，流入新興市場的資金將比去年銳減42%。IIF表示，經濟陷入衰退的風險已升高，預估實質成長率將持平。

IIF分析師在報告中說：「經濟普遍疲軟，幾乎沒有犯錯的餘地。全球衰退風險升高。在這種背景下，我們預估，流入新興市場的非居民資金將顯著放緩。」

根據報告，IIF已將歐元區今年的經濟成長率預估從3%調降至1%，主要反映俄烏戰爭的影響。

報告預估，在商品價格高漲的情況下，拉丁美洲今年預料成長2%，將比去年稍微加速擴張，並預估中東和北非石油出口國將具有「一定程度的韌性」。

IIF警告說，全球糧食不安全的風險普遍存在，包括中東和非洲可能受重創，原因是俄羅斯和印度禁止出口農產品，及烏克蘭的耕種和收割預料受擾。

報告說：「亞洲國家受俄烏戰爭造成的食品價格衝擊影響較小，因為亞洲飲食較多以米飯為主，近幾年來稻米價格相對較低，總體來看，受全球糧食價格上漲的影響較小。」

報告也預估，流入新興市場的資金預估「顯著放緩」，今年的非居民資金流動預料驟降至9,720億美元，低於去年的1.68兆美元。若不計中國大陸，非居民資金流入將進一步減少至6,450億美元。

IIF表示，今年預料約有290億美元資金流出俄羅斯，相較下，去年資金流入約580億美元。最大的資金單一接受國中國大陸，今年預計流入3,270億美元，預料比去年的6,680億美元遽減50%。

在拉丁美洲國家，墨西哥、阿根廷及委內瑞拉是今年資金流動總額預料增加的少數幾國，原因是基期較低。今年流入巴西的資金預估銳減50%至553億美元。