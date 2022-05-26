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兩年前喊比特幣可值40萬美元 他現在說恐跌到8,000美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Guggenheim Partners投資長Scott Minerd說比特幣可能跌到8,000美元。路透
Guggenheim Partners投資長Scott Minerd說比特幣可能跌到8,000美元。路透

兩年前，Guggenheim Partners投資長Scott Minerd曾說比特幣應值40萬美元，他如今表示，比特幣有可能暴跌到8,000美元。

Minerd周三在瑞士達沃斯世界經濟論壇接受彭博電視台採訪時表示：「比特幣和任一種加密貨幣目前都還沒真正成為法人機構的可靠投資。一切都還很可疑。」

Minerd說，他的公司曾以20,000美元的價格買進比特幣、40,000美元時賣出。Guggenheim不再持有比特幣，如果要建立倉位，會是做空這種數位貨幣。Minerd表示，數位貨幣有19,000種，「其中大部分是垃圾」。

Minerd的評論代表一個曾經投資比特幣的人立場出現巨大轉變，他曾預測，美國聯準會「狂印鈔票」，將使得有稀缺性的比特幣大漲到40萬美元。但比特幣已從去年11月的逾65,000美元高點，跌破30,000美元大關。

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