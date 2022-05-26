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美元在Fed公布會議紀錄後持穩 兌多數G-10貨幣上漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美聯社
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美元周三（25日）上漲，守住稍早的大部分漲幅，此前聯準會（Fed）5月會議紀錄顯示，多數與會者認為6月和7月各升息2碼可能是合適的。

美元指數在Fed會議紀錄公布後小幅下跌，但稍後逆轉貶勢，上揚0.2%，報102.056。

日圓兌美元貶值0.4%，報127.32日圓；美元兌歐元升值0.5%，報1.0681美元。美元周二曾貶至一個月低點，此前歐洲央行總裁拉加德暗示歐元區第3季將結束負利率政策，提振歐元。

美元依然保持強勢，市場對Fed進一步緊縮政策可能引發經濟衰退的擔憂升溫。 荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：「如果市場上存在所有這些脆弱因素，如果我們談論的是經濟衰退的風險，那麼市場的普遍心態就會是避險。」

另外，歐洲央行管委兼荷蘭央行總裁克諾特表示，歐洲央行今年可能不會討論縮減資產負債表的問題，因為它的重點是升息。

歐元兌瑞郎回貶0.34%，瑞郎近幾日走強，此前瑞士央行官員表示，如果通膨維持在目標區間之上，他們將毫不猶豫緊縮政策。

另外，紐西蘭央行25日再升息2碼，同時為其政策路徑提供鷹派指引，指出更早更大規模的升息降低了通膨持續的風險。

這帶動紐元一度升值0.8%，至0.6514美元，為三周高點。但隨著美元走升，紐元回吐大部分漲幅，尾盤上漲0.3%，報0.6480美元。

Fed 荷蘭 通膨

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