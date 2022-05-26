上任不到一年 蘋果汽車主管跳槽去Luminar

美國自動駕駛技術新創公司Luminar Technologies挖來蘋果公司（Apple）汽車計畫的經理、前特斯拉公司自動輔助駕駛功能Autopilot的主管Christopher “CJ” Moore，領導其全球軟體開發。

Luminar周三發表聲明說，去年8月加入蘋果的Moore將領導Luminar的軟體團隊，開發與光達整合的自駕安全功能。 Luminar股價周三勁揚8.5%到9.19美元。蘋果僅微漲0.11%到140.52美元。

蘋果的汽車計畫一直走馬換將，過去兩年間，幾乎整個管理團隊全離開了。本月稍早，另一位總監 Ian Goodfellow跳槽去了Google母公司Alphabet旗下人工智慧研究公司DeepMind。與此同時，蘋果從福特、Rivian和其他汽車業者找來新經理人。

總部位於佛羅里達州奧蘭多的Luminar，2020年透過34億美元的反向併購上市，已與賓士、富豪和上海汽車集團簽署協議，將提供讓轎車實現半自動駕駛的雷射感測器。

Luminar另外表示，已聘請輝達汽車業務老將Taner Ozcelik來領導產品開發。