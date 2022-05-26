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台積電ADR隨費半勁揚 聯電、日月光漲幅超過2％
台股ADR周三（25日）隨美股反彈大漲，台積電ADR勁揚近2%，對台北交易股票價格溢價1.83%。日月光、聯電漲幅都超過2%。
道瓊工業指數上漲191.66點，漲幅0.60%，收32,120.28點；標普500指數漲37.27點，漲幅0.95%，收3,978.73點；那斯達克指數上揚170.29點，漲幅1.51%，收11,434.74點。
費城半導體指數勁揚1.98%，收2,882.93點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.73 +2.75%
中華電 CHT 42.40 +0.69%
台積電 TSM 90.41 +1.90%
聯電 UMC 8.45 +2.67%
資料來源：彭博資訊
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