糧食危機掀保護主義 有望發意外之財的贏家是這國

近來許多亞洲國家相繼實施農產品出口管制，保護本國消費者不受價格飆漲的影響，身為砂糖、雞肉、稻米出口大國的泰國非但未跟進，反而可望受惠於這股糧食保護主義浪潮。

彭博資訊報導，馬來西亞本周宣布6月起禁止家禽出口，而印度也已採取措施讓更多砂糖留在國內。這股升高的糧食保護主義和糧價大漲令人憂心，但對泰國生產者來說卻是個好消息，原因是他們今年大豐收，加上泰銖貶到五年低點，也使得泰國出口商品變得相對便宜。

泰國國家食品院1月曾估計，今年糧食出口額將達到破紀錄的1.2兆泰銖（350億美元），但隨著各國經濟從新冠疫情復甦，全球糧價已飆漲到多年來高點，加上俄烏戰爭顛覆了農產品的進出口，如今看來泰國今年可望從外銷糧食賺到更多錢。

Kaset泰國國際砂糖公司副主管辛帕迪說：「若這場戰事未歇且糧食供給持續吃緊，糧價將維持在高檔，我們將因此受惠。」「泰國像是全球的廚房，所以糧食短缺不太可能讓泰國像別國一樣陷入困境。」

該公司預測，泰國2021-22產季的糖出口將躍增至少40%。國際砂糖價格過去一年來已上漲約25%，印度當局日前宣布將管制砂糖出口，可能為砂糖漲勢增添柴火。辛帕迪說，由於預期價格上漲，泰國當地生產業者紛紛延後簽砂糖的遠期合約。

泰國當局預測，該國最大出口農產品稻米的出口量，今年至少達到800萬噸，為四年來高點。芝加哥稻米期貨過去一年來已上漲30%左右。

至於家禽則是泰國出口糧食中的第二大收入來源（僅次於稻米），因此馬來西亞的出口禁令對該國應也是一大利多。泰國肉雞加工出口商協會估計，今年家禽出口量將從2021年的93萬噸，增至95萬噸。