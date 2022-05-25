政府無法度 荷首相：西方將因高通膨高能源成本而變窮

荷蘭首相呂特25日向CNBC表示，在通膨飆升情況下，政府在幫助人民上能做的事情很有限。

人在達沃斯參加世界經濟論壇的他表示，荷蘭政府雖幫助收入較低與中、低收入者解決能源帳單不斷上漲的問題，但稱「你不能這樣幫助所有人。我們西方將因為高通膨和高能源成本而變得更窮。」他並承認，物價上漲將帶來「社會壓力」，這種壓力可在歐洲各地選舉中體現出來。

當談到歐洲央行應對歐元區通膨方法時，呂特說：「能源危機和烏克蘭危機不可避免地影響宏觀經濟數據，我不能因此責怪央行。」

為減輕民眾負擔，荷蘭3月宣布了一系列緩解能源上漲與通膨的措施，這些因應措施主要針對協助中、低收入者度過持續通膨的影響，其中包括將一次性能源補貼從原本的200歐元提高到800歐元（約新台幣2.5萬元）。

今年以來，荷蘭通膨率一直上漲，民眾怨聲載道。根據荷蘭中央統計局（CBS）數據，荷蘭4月通膨率達9.6%，雖略低於3月的9.7%，但仍處於歷史高位。