快訊

台科大召開2會議擬「接收」華夏科大 待校務會議闖關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府無法度 荷首相：西方將因高通膨高能源成本而變窮

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
呂特25日參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇。美聯社
呂特25日參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇。美聯社

荷蘭首相呂特25日向CNBC表示，在通膨飆升情況下，政府在幫助人民上能做的事情很有限。

人在達沃斯參加世界經濟論壇的他表示，荷蘭政府雖幫助收入較低與中、低收入者解決能源帳單不斷上漲的問題，但稱「你不能這樣幫助所有人。我們西方將因為高通膨和高能源成本而變得更窮。」他並承認，物價上漲將帶來「社會壓力」，這種壓力可在歐洲各地選舉中體現出來。

當談到歐洲央行應對歐元區通膨方法時，呂特說：「能源危機和烏克蘭危機不可避免地影響宏觀經濟數據，我不能因此責怪央行。」

為減輕民眾負擔，荷蘭3月宣布了一系列緩解能源上漲與通膨的措施，這些因應措施主要針對協助中、低收入者度過持續通膨的影響，其中包括將一次性能源補貼從原本的200歐元提高到800歐元（約新台幣2.5萬元）。

今年以來，荷蘭通膨率一直上漲，民眾怨聲載道。根據荷蘭中央統計局（CBS）數據，荷蘭4月通膨率達9.6%，雖略低於3月的9.7%，但仍處於歷史高位。

通膨 荷蘭 歐元區

延伸閱讀

影／朱立倫批中央：防疫沒做好 至少要用心救經濟

宏碁看供應鏈：上海多數廠已生產 回到百分百還需要時間

《台灣建築史綱》六大時期，完整回顧臺灣歷史發展及特色

全球非投資等級債 升息期間留意三好兩壞

相關新聞

美股三大指數早盤開低震盪 市場靜候Fed會議紀錄

美股三大指數25日早盤開低後震盪，目前在平盤附近狹幅波動，投資人靜候聯準會（Fed）公布本月稍早的貨幣政策會議紀錄。

糧食危機掀保護主義 有望發意外之財的贏家是這國

近來許多亞洲國家相繼實施農產品出口管制，保護本國消費者不受價格飆漲的影響，身為砂糖、雞肉、稻米出口大國的泰國非但未跟進，...

Snap是啥？竟讓美科技股全軍覆沒！五要點看明白

社群平台Snapchat母公司Snap調降一個月前才發布的財測，理由是總體經濟條件惡化，引發整個數位廣告市場景氣惡化的疑慮。Snap股價單日崩跌43%，連帶整個社群媒體股市值蒸發超過1,350億美元，就連科技股為主的那斯達克綜合指數甚至半導體為主的費城半導體指數，也分別大跌2.5%和2.3%，一舉澆熄科技股可能觸底的希望 。

下令退休金最低工資漲一成 普亭：俄國今年通膨不超過15%

俄國總統普亭25日下令將俄國退休金與最低工資提高10%，並稱當前所有經濟問題並非都跟烏克蘭戰爭有關。

馬斯克又對他國人口問題發表高見 這次輪到「這一國」

過去就曾針對全球人口問題發出警告的特斯拉創辦人馬斯克，再度點名另一個國家可能因為低出生率而面臨滅絕，那就是義大利。

政府無法度 荷首相：西方將因高通膨高能源成本而變窮

荷蘭首相呂特25日向CNBC表示，在通膨飆升情況下，政府在幫助人民上能做的事情很有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。