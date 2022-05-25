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美股三大指數早盤開低震盪 市場靜候Fed會議紀錄

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數25日早盤開低震盪，市場靜待聯準會上次會議紀錄。路透
美股三大指數25日早盤開低震盪，市場靜待聯準會上次會議紀錄。路透

美股三大指數25日早盤開低後震盪，目前在平盤附近狹幅波動，投資人靜候聯準會（Fed）公布本月稍早的貨幣政策會議紀錄。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數均以約0.3%的跌幅開出，之後迅速翻紅，接著在平盤上下波動。費城半導體指數同樣開低震盪，目前漲0.3%，台積電ADR則漲逾1%。

投資人正等候聯邦公開市場操作委員會（FOMC）公布最近一次的會議紀錄。Fed在5月4日的會議上升息2碼，主席鮑爾說，美國通膨「已過熱，我們理解這造成的苦痛，我們正迅速展開行動以壓低通膨」。

美國零售業的股價表現疲軟。Dick's運動用品儘管年度第1季的獲利和營收都優於市場預期，但早盤股價重挫逾6%，原因是該公司基於通膨竄高和供應鏈亂象，下調全年財測。不過周二盤後公布亮眼財報與財測的諾斯壯百貨（Nordstrom）早盤大漲逾7%。

投資人和分析師表示，儘管零售商業績不佳，但反映的是消費者的需求從貨品轉向服務，且部分零售股可能已超跌。

經濟數據方面，美國商務部25日公布，4月耐久財訂單月增0.4%，凸顯企業對機具和貨品的需求不墜。

通膨 美國 Fed 美股

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