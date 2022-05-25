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班次減少供不應求 今夏美國機票價格將貴得令人咋舌

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在需求激增、班次減少，以及燃料價格飆漲等因素帶動下，今年夏天美國的機票價格將貴得令人咋舌。美聯社
在需求激增、班次減少，以及燃料價格飆漲等因素帶動下，今年夏天美國的機票價格將貴得令人咋舌。美聯社

新冠疫情中期的空機營運日子早已一去不復返，取而代之的是天價機票和人滿為患的航班，因為班次減少、需求殷切，以及燃料價格飆漲。

資料追踪機構Cirium指出，美國前11大航空公司的夏季班次將減少12%，主要因為缺乏機師。除班次減少外，另一原因是需求殷切，旅遊搜尋引擎Hopper公司指出，航空旅客的數量遠遠超過飛機座位數；這種供需錯配將導致今年夏季美國國內航空票價比新冠疫情前的水準高出25%，更比去年上漲50%。

4月美國國內票價上漲了18.6%，為美國勞工統計局1963年開始追蹤此數據以來最大月增幅。根據AAA的數據，這種漲幅使國內票價平均上漲160美元，達到445美元。訂票引擎Skyscanner的數據顯示，長途國際航線的票價也出現類似漲幅，自2019年以來票價上漲了20%，平均為797美元。

Hopper公司表示，在最熱門的航線中，洛杉磯到紐約的往返機票平均售價為569美元，比2019年上漲69%，而紐約到舊金山的票價幾乎翻漲一倍至662美元。在服務減少的市場，漲幅更大，例如聖路易到伊利諾伊州迪凱特飆升815%，達到609美元；西雅圖到休士頓跳漲541%，達到1,383美元。

除了航班減少和需求旺盛之外，機票價格貴得驚人的另一主因是，航空燃料的價格在俄羅斯入侵烏克蘭後飆升，致使一些航線因成本太貴而取消班次。

票價 美國 機票

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