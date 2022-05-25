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這位市場專家預測美經濟將躲過衰退 標普500年底漲22%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在散戶紛紛逃離股市之際，Evercore ISI資深董事總經理伊曼紐（Julian Emanuel）認為經濟將躲過衰退，並預測年底標普500指數將攀抵4,800點，比目前上漲22%。美聯社
在散戶紛紛逃離股市之際，Evercore ISI資深董事總經理伊曼紐（Julian Emanuel）認為經濟將躲過衰退，並預測年底標普500指數將攀抵4,800點，比目前上漲22%。美聯社

隨著股票價格大幅波動，散戶投資人紛紛逃離股市，但Evercore ISI的伊曼紐（Julian Emanuel）則想要投入資金，他認為經濟將躲過衰退，並預測年底標普500指數將攀抵4,800點，比目前上漲22%。

他稱市場環境非常難看，但他相信經濟將避免衰退—尤其是由於信用市場健康和持續成長。這位Evercore ISI公司資深董事總經理24日接受CNBC節目訪問說，他看好股市會上漲，理由是不能完全相信總經面消息，而且應專注企業仍將有中至高個位數獲利成長的事實。

他對標普500指數的年底目標是4,800點，意味著比24日收盤上漲22%。伊曼紐認為，股市的下跌主要是由過度曝險成長股（即大型科技股）散戶投資人所造成。他並表示，這些股票的跌勢正在逐漸式微。

伊曼紐指出，當散戶投資人發現就業依然強勁且通膨正在觸頂時，將會重返股市。他預計這種情況將會發生在今年夏末。他的預測也取決於基準10年期美國公債殖利率下滑並在年底達到3%，10年期美債殖利率24日回跌至2.76%。

伊曼紐爾最看好醫療保健類股，認為對長期投資人而言有穩固上漲空間。他還加碼金融和工業類股。他說，股市動能正從成長股轉至價值股。

標普 通膨

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