糧價飆漲紛禁出口 各國掀食品保衛戰

保全國內糧食量能，亞洲多國開始禁止食品出口！國際食品價格飛漲，各國開始祭出食品出口禁令，如馬來西亞禁止雞肉出口；印度在熱浪襲擊後，限制主要糧食作物輸出等。專家更指出，國際恐怕已經掀起「食物民族主義」的浪潮；但有學者認為，單一國家難以達成百分百的糧食自給，出口限制只是暫時的。

俄烏戰爭重創糧價

《BBC》報導，俄烏戰爭爆發加上嚴重的氣候變遷，形成了數十年來最嚴重的糧食危機，各國糧價都出現飆升的狀況。馬來西亞總理雅科布23日表示，將停止每個月高達360萬隻雞的出口，直到國內價格與生產狀況穩定，強調「政府的首要任務是自己的人民」。

《衛報》報導，世界銀行近期才警告，創紀錄的食品價格可能導致數億人陷入貧困與營養不良的困境。烏克蘭的小麥產量在戰爭爆發後急遽下降，該國政府也向呼籲，國際應創造一條「安全通道」，讓滯留於烏克蘭的糧食可以順利出口。

各國禁止食品出口

國際食品供應商原本料想以印度糧食來填補俄烏戰爭的缺口，沒想到卻遇上數十年來創紀錄的熱浪襲擊印度，該國隨即宣布禁止出口主要糧食作物，導致國際小麥價格再度攀升。

最近，幾週棕櫚油價格也不斷飆升，肇因於印尼近期為了降低當地食用油的價格，停止相關產品出口三週。而該國正是從加工食品到肥皂等各種原料的最大生產國。

掀起食品民族主義？

公共政策學者阿克特指出，上述禁止出口的案例，都是「食品民族主義」的範例，指出政府施加這樣的出口限制，是因為他們認為必須「首先保護他們的公民」。

然而，新加坡理工大學教授陳威廉則認為，「出口限制只是暫時的」，並不是成熟的食品民族主義。他說，已經有許多國家在頒布食品出口禁令後，但後來也解除了限制，強調「國際上的食物仍然是互相依存的供應鏈，沒有一個國家真正靠自己達到糧食自給」。

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