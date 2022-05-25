快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

日經：大陸封控拖累iPhone新機開發 恐影響最初產量

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡一處門市的蘋果iPhone 13廣告看板。 路透
新加坡一處門市的蘋果iPhone 13廣告看板。 路透

日經新聞今（25）日報導，蘋果今年預定發表的新旗艦系列機種當中，至少有一款的開發時程落後，主要因為中國大陸實施長達一個月以上的新冠清零封控。

多位知情人士向日經透露，蘋果已經通知供應商，必須加快開發工作，把落後的進度趕上來，最糟糕的情況是耽誤生產時程，衝擊到新機最初階段的生產數量。

3月底上海與周邊地區開始執行清零控管，雖然近日開始陸續放寬管制，對於供應鏈的影響並沒辦法馬上改善。

一位蘋果供應商高階主管說：「要把時間趕上，蘋果和供應商正全天候運轉。」這位主管表示，上海的解封速度還是「有點緩慢的」。

蘋果先前已示警，因中國大陸封控防疫，目前正在販售的機種生產受阻，估計影響本季營收金額上看80億美元。

日經指出，蘋果今年準備推出4款iPhone新機，暫時名為iPhone 14、14 Pro、14 Max、14 Pro Max。14和Pro款，配備6.1吋顯示螢幕。Max和Pro Max將是6.7吋。今年預料會停止生產5.4吋螢幕的iPhone mini系列。

iPhone的主要組裝代工廠，台灣的鴻海（2317）與和碩（4938）負責新機的新產品開發導入流程（NPI）。過程中要與蘋果密切配合，時程緊湊，不斷調校，最後將最終的設計版本量產成上市商品，時間通常會是在每年的8月底。

上海 蘋果 iPhone

延伸閱讀

燦坤iPhone 13 / Pro / ProMax全系列 挑戰市場最優惠

蘋果WWDC 2022 6月7日凌晨1點登場 3000萬名開發者免費參與

蘋果啟動「去中化」 台廠更穩了

同志驕傲月 蘋果再推2款彩虹表帶 包裝藏巧思 iPhone靠近秒下載限定表面

相關新聞

日經：大陸封控拖累iPhone新機開發 恐影響最初產量

日經新聞今（25）日報導，蘋果今年預定發表的新旗艦系列機種當中，至少有一款的開發時程落後，主要因為中國大陸實施長達一個月...

紐西一如預期宣布升息2碼 表示將更積極升息

紐西蘭央行（RBNZ）一如預期升息2碼，為去年10月來連續五度調升基準利率，並表示將更積極升息，以降低通膨失控帶來的第二...

市場動盪下量化基金熬出頭 今年來平均獲利15.1%

今年市場動盪不安，許多投資人損失慘重，但用超級電腦管理投資組合的避險基金，卻大豐收。

大陸封城抗疫 對美國通膨是柄雙刃劍

全球投資人此刻無不關注美國通膨情勢如何牽動聯準會（Fed）利率政策。但要了解通膨後續發展，目光不宜局限於美國境內，也應多加留意世界第二大經濟體的動向。

越南官方整治炒股大戶 散戶也遭殃

越南政府從3月底開始連續逮捕多位知名企業高階主管，指控他們操縱市場，相關行動拖累越南股市截至5月上旬震盪下跌逾10%。許多原本寄望在股市大賺一筆的散戶大失所望，現在想要抽身。

全球肉品供應龍頭 搶攻清真市場

全球最大肉品供應商JBS正拓展市場到中東與北非，買了兩座工廠，並且指派新的區域主管負責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。