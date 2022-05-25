日經：大陸封控拖累iPhone新機開發 恐影響最初產量

日經新聞今（25）日報導，蘋果今年預定發表的新旗艦系列機種當中，至少有一款的開發時程落後，主要因為中國大陸實施長達一個月以上的新冠清零封控。

多位知情人士向日經透露，蘋果已經通知供應商，必須加快開發工作，把落後的進度趕上來，最糟糕的情況是耽誤生產時程，衝擊到新機最初階段的生產數量。

3月底上海與周邊地區開始執行清零控管，雖然近日開始陸續放寬管制，對於供應鏈的影響並沒辦法馬上改善。

一位蘋果供應商高階主管說：「要把時間趕上，蘋果和供應商正全天候運轉。」這位主管表示，上海的解封速度還是「有點緩慢的」。

蘋果先前已示警，因中國大陸封控防疫，目前正在販售的機種生產受阻，估計影響本季營收金額上看80億美元。

日經指出，蘋果今年準備推出4款iPhone新機，暫時名為iPhone 14、14 Pro、14 Max、14 Pro Max。14和Pro款，配備6.1吋顯示螢幕。Max和Pro Max將是6.7吋。今年預料會停止生產5.4吋螢幕的iPhone mini系列。

iPhone的主要組裝代工廠，台灣的鴻海（2317）與和碩（4938）負責新機的新產品開發導入流程（NPI）。過程中要與蘋果密切配合，時程緊湊，不斷調校，最後將最終的設計版本量產成上市商品，時間通常會是在每年的8月底。