化肥價格狂漲怎麼辦？比爾蓋茲也投資 用微生物製成的肥料正崛起

摘要 1. 俄烏戰爭帶動全球氮肥價格飆升近5成，而且化肥是碳排大戶，讓以天然固氮細菌製成的肥料崛起，他們不僅環保低碳，而且更便宜。 2. 新創與傳統肥料大廠都搶進發展微生物肥料。例如，美國新創Pivot Bio獲得比爾．蓋茲投資，挪威雅苒國際集團（Yara）也投入開發。

原來，你平時最討厭的細菌，竟然可以解救糧食危機！只要給細菌補充糖與水，這些肉眼看不到的微生物就能變身肥料，讓土壤重返健康。

「化學肥料的高價格，鼓勵許多遲疑的農夫踏出舒適圈，考慮新的生物肥料，」愛荷華州的農夫漢森（Dan Hansen）告訴《華爾街日報》。

現在化肥有多缺？原因要歸咎到俄烏戰爭開打。化肥以氮肥為主，多以天然氣合成氨氣而來。俄羅斯作為全球最大肥料出口國，原本就已限制出口，加上全球抵制，全球氮肥價格飆升近5成，連帶磷肥和鉀肥也上漲約3成。

而且氮肥以天然氣合成氨氣，每生產1噸氨，大約產生2倍的二氧化碳，是農業高碳排的元兇之一。

比起合成的氮肥，天然的固氮細菌不但環保低碳，而且更便宜。家裡5代務農的漢森採用美國新創Pivot Bio開發的微生物肥料，不只減少氮肥用量4分之1，玉米收成量還不減反增。目前，該公司肥料比氮肥便宜約3成。

這間新創已籌得逾6.15億美元（約合新台幣183億元），其中近7成資金，來自比爾．蓋茲的突破能源基金（Breakthrough Energy）、新加坡淡馬錫控股（Temasek）等大咖投資人。

其實土壤原本就存有各種微生物，能幫助土壤恢復養分，但化肥使用一百多年以來，微生物早已失去天然的修復能力。所幸Pivot Bio測試了數千個樣本之後，找到會固氮的好菌，再以人工智慧（AI）重新編寫基因，推出第一款玉米田專用的微生物肥料。

另一間美國新創Kula Bio，同樣找到固氮好菌，再以哈佛大學能源教授諾塞拉（Daniel Nocera）的研究為基礎，將好菌短短數小時的存活時間，拉長到2周以上，不只替作物捕捉更多氮，目前還能取代農場8成的化肥。該公司已獲得矽谷創投家薩卡（Chris Sacca）的低碳資本基金青睞，已募資約5000萬美元。

微生物肥料，正在異軍突起。除了新創之外，肥料巨擘也看到了這塊商機，包含挪威雅苒國際集團（Yara）、加拿大Nutrien，美國美盛公司（Mosaic）也投入10億美元開發。

參考來源：WSJ、Fast Company、Built With Biology、Pivot Bio

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