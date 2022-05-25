橋水創辦人達里歐：現金是垃圾 股票更垃圾 房地產較好

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）周二接受美國財經媒體CNBC訪問時說，現金仍是垃垃，不幸的是，這並不意味投資人買股就比較好，因為「股票更垃圾」。

在通膨嚴重影響實質回報的時期，達里歐認為，投資人擁有房地產之類的「真實」資產會比較好。

避險基金Guggenheim Partners的投資長Scott Minerd周一也表達同樣的看法，指房地產和藝術品未來五年的報酬率會優於股票。

達里歐解釋，問題在於有太多投資人擠進股市。雖然過去幾個月不斷拋售，但在市場恢復均衡之前，還有許多泡沫必須消掉。

他說，「每個人都看多證券，希望每支股票都往上漲，這是有問題的。炒作愈厲害，愈會成為別人持有的金融資產。但不能這樣，所以你將看到實質報酬率轉負。股價不可能一直往上漲，系統不會這樣運作。」

至於當通膨成為全球現象，美國聯準會能否讓經濟「軟著陸」時，達里歐說，「答案是否定的」。