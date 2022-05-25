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研發人造肉和純素冰淇淋 食品技術基金籌3億美元創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
食品技術基金Synthesis Capital籌到創紀錄的3億美元，將投資生產蛋白質替代品的公司，包括純素冰淇淋和人造肉。此為示意圖。歐新社
食品技術基金Synthesis Capital籌到創紀錄的3億美元，將投資生產蛋白質替代品的公司，包括純素冰淇淋和人造肉。此為示意圖。歐新社

食品技術基金Synthesis Capital籌到創紀錄的3億美元，將投資生產蛋白質替代品的公司，包括不含乳製品的冰淇淋，以及3D列印技術製作出來的素牛排。

Synthesis已經關閉了這支有史以來規模最大的食品技術基金，現在利率走高且食品成本飆漲，融資環境變黯淡。該基金創辦人Rosie Wardle表示，會專注於幫新創事業擴大製造規模的公司，但因市場變化，未來幾個月的資本分配會較保守。她說，該基金注重技術和創新，不像其他資金流向直接面對消費者的品牌。

根據彭博資訊，隨著消費者愈發關注健康和大規模動物飼養的環境問題，未來10年，素食市場可能成長五倍到1,660億美元。

Synthesis的投資人包括瑞士信貸氣候創新基金、與Sainsbury家族有關的信託基金，以及私募股權投資人Jeremy Coller，他是ESG投資集團FAIRR的創辦人。

大約40%的資金會用在植物性產品和技術，包括以色列的Redefine Meat，該公司生產3D列印牛排，也會投資合成乳製品製造商Perfect Day，他們正在嘗試製作不含牛奶的冰淇淋。另一項投資是Culture Biosciences，這家公司協助生產替代性蛋白質的公司擴大生產規模。僅10%的資金用於培育或實驗室培養出來的肉類，包括對Upside Foods的持股。

Synthesis說，它正在研究跨食品科學和生技之間的技術，希望製造出的蛋白質，吸引得到所謂的彈性素食者。而它投資的一些技術，例如人造肉，還要很久才能商業化，而且不會很快上架或有助減少農業的溫室氣體排放。

這個行業目前承受重壓，主要受到植物奶公司Oatly和人造肉業者Mybond Meat等個股表現欠佳所拖累，他們的股價過去一年如溜滑梯般下滑。

素食者 冰淇淋 瑞士

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