美股債終於不再同步漲跌 可見市場對經濟衰退疑慮急升

股票和債券同步漲跌的走勢頓時脫鉤，可見投資人已不再將通貨膨脹視為心目中的洪水猛獸，而是擔心隨後而至的更大禍患──經濟衰退。

價格飆升曾經是投資人的噩夢，如今他們漸漸認為，聯準會（Fed）全力壓制通貨膨脹，將導致使全球陷入經濟衰退。周二公布的美國新屋銷售劇降且服務業成長放緩，更加深這方面的疑慮。

華爾街的一系列研究指出，當美國10年期公債殖利率達到3%，股票和債券價格就停止同步波動，變成股票繼續下跌、債券開始反彈。當焦慮的投資人出脫風險資產並在疲軟的經濟中尋求避風港時，通常會出現股票下跌而債券走升的模式。

Socorro Asset Management LP 的投資長Mark Freeman說：「債券市場顯然更加關注經濟衰退的風險，而較不擔心通貨膨脹會持續下去。」

從過去三個月美國公債殖利率和標準普爾500指數的走勢來，這種轉折就很明顯。一直到在5月初，殖利率上漲（債券上漲）的同時，美股下跌，但在殖利率達到3.1%的高峰後，連動關係開始逆轉。從此，債券價格上漲，導致殖利率走低，而股票的賣壓持續存在。

是什麼讓3%成為神奇的數字，沒有人說得上來。有些策略師表示，股債不再同步漲跌，是承認當前金融狀況正在惡化，符合Fed要使經濟降溫的努力。

Fed主席鮑爾5月17日表示，他需要看到「明顯且令人信服」的跡象顯示通膨正在回落，然後才考慮將升息幅度從50個基點下調。彭博行業研究（BI）經濟學家指出，今年迄今美國股市市值縮水近20%，可能不足以抑制需求並導致通膨出現「明顯且令人信服」的下降。

彭博經濟學家指出，股票所有權集中在最富有的前10%家庭， 大多數美國人幾乎不受股市下跌影響。相形之下，在美國收入靠後的90%家庭中，資產淨值的成長來自於房地產和耐用消費品（主要是汽車）等非金融資產的增值。