大賣空本尊又示警 避險大亨：猛升息或崩盤才能阻通膨

在美國科技股24日又崩跌之際，電影「大賣空」主角原型、因放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）一則神秘推文，又增添市場的悲觀情緒。另一方面，避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）表示，唯有聯準會更積極升息，或市場拋售演變成全面崩盤，竄升的通膨才會消退。

經營Scion Asset Management資產管理公司的貝瑞24在推特貼文說：「正如我在2008年所說，這就像看著飛機失事。很痛苦、不好玩，我笑不出來。」

彭博資訊指出，無法確切了解貝瑞的言下之意。推特使用者敦促他具體表明他是否認為會有像2008年危機一樣嚴重的金融崩潰。其他一些財經媒體則詮釋說，貝瑞是在向投資人發出警訊。

曾在2008年金融危機前放空房市的貝瑞不乏會在推特上推文吸引注意，但他習慣會刪除貼文。他在約一年前警告散戶「崩盤之母」來臨。

當前正值美股標普500指數已連七周下跌，寫下2001年來最長連跌走勢。美國政府數據也顯示，4月新屋銷售大減，顯示高房價和房貸利率大幅提高，顯然正讓過去兩年來景氣火熱的房市降溫。

另外，避險基金大亨、潘興廣場資本管理公司創始人艾克曼（Bill Ackman）同日也推文，再度呼籲聯準會積極升息。他說：「通膨失控。通膨預期正在失控。市場正在內爆，因為投資人不信任聯準會將阻止通膨。如果聯準會不執行其任務，市場將做聯準會的工作，這就是現在正在發生的。」

艾克曼說：「阻止今日嚴重通膨的唯一方法，是積極的貨幣緊縮，或是經濟崩潰。在當前有空前的職缺、失業率3.6％、能源、糧食、房屋、勞力供需長期失衡，以及薪資-物價上漲之際，除非聯準會積極升息，或是股市崩盤、催化出經濟崩潰和需求減少，否則通膨大幅降低是無望的。」

艾克曼推文表示，透過大舉升息，聯準會可為所有人保護和增強股市和經濟實力，同時抑制破壞生活的通貨膨脹，尤其是最弱勢族群的生計。