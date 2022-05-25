索羅斯：俄、中是開放社會最大威脅 通膨將令經濟衰退

美國知名投資人、億萬富豪索羅斯（George Soros）周二（24日）表示，他視俄羅斯總統普亭與中國大陸國家主席習近平為「開放社會的最大威脅」；中國大陸的新冠清零政策不可能維持得住，習的錯誤可能讓他失去政權。

索羅斯是在達沃斯世界經濟論壇（WEF）會外一個私人餐會上演說時，表達這樣的觀點。他說，中國大陸堅持封控，打亂供應鏈，將令世界各國通膨持續高漲，進而帶來全球性的經濟衰退。

他也批評普亭所領導的俄羅斯，入侵烏克蘭的行動動搖了歐洲，還可能是又一場世界大戰的開始。

高齡91歲的索羅斯認為，人類文明恐怕因為俄烏戰爭無法存續，原因是「與全人類息息相關的其他問題，諸如對抗疫情、氣候變遷、避免核戰、維護全球機制等等，都不得不因為這場戰鬥，退居次要地位。」

索羅斯強調，這兩位領導人都犯了「令人難以置信的錯誤」。身為納粹迫害倖存者的他呼籲，動員所有可運用的資源，儘速將俄烏戰爭結束，「愈快將普亭打敗愈好，這或許是最佳也是唯一可以挽救我們文明的方法。」

美國財經周刊巴隆（Barron's）指出，中國大陸和俄羅斯今年雙雙成為WEF這項年度盛會中，最受人注意的缺席者。俄羅斯因為入侵烏克蘭被排除參與，中國大陸因新冠防疫被困在自己國門之內，索羅斯的演說砲火也對準這兩大目標。