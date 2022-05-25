經濟數據不佳推動黃金上漲 基本金屬走低、原油下跌

西德州中級原油（WTI）價格下跌，美國能源部根據釋放戰略儲油的計畫將招標出售多達4,010萬桶原油。美國公布的經濟數據表現不佳，促使投資人買入黃金避險。疲弱的經濟數據再加上中國大陸需求疲軟的跡象拖累大多數基本金屬走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

WTI結算價略低於每桶110美元，為近一周來的最低價位。7月交割WTI期貨下跌52美分，結算價報每桶109.77美元； 7月交割布蘭特原油期貨上漲14美分，至每桶113.56美元。

過去兩周，石油價格在每桶110美元左右窄幅波動，因投資人評估烏克蘭戰爭的影響，包括匈牙利反對歐盟禁運俄羅斯石油，以及全球經濟成長前景。雖然美國的石油消費量預計將在夏季繁忙的駕駛季節進一步上升，但嚴格的防疫封抑制中國大陸的能源使用量。

多家投銀下修中國大陸的經濟預測，但全球原油市場仍在發出強勢信號，即期布蘭特原油溢價接近七周多來的最高水準。另外，WTI相對布蘭特原油的折價擴大至每桶3.79美元。

貴金屬走揚

黃金價格邁向一個多月以來的最長連漲，經濟數據令人失望促使投資人買入黃金避險。隨著抵押貸款利率快速上升，加上創紀錄的房價，美國4月份新建住宅銷量大跌，創近九年最大跌幅。另外，里奇蒙聯邦準備銀行區5月製造業指數遠低於預期。美國股市與美元一道走低，美國國債上漲，都給貴金屬價格帶來支撐。

截至紐約時間下午2:05，現貨黃金上漲0.7%至每英兩1,865.75美元。紐約商品交易所8月黃金期貨上漲0.9%，結算價報每盎司1,871.40美元。白銀和鈀金上漲，白金下跌。

基本金屬走低

大多數工業金屬走低，鎳價領跌，受到來自中國大陸的需求疲軟跡象以及美國經濟數據不佳的拖累。大陸國務院周一宣布一系列措施來穩定經濟。德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，這些措施似乎沒有打動市場參與者。他說，一些投資者指出需求復甦強勁程度不及預期，還有一些人則指出中國在堅持清零政策的同時要穩定經濟將非常艱難。

倫敦時間下午5:51，鎳價下跌4.3%，收於每噸26,550美元。銅價下跌大約1%，鋁價下跌1.8%。錫和鉛的價格也走低。