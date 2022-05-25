快訊

「上一秒講完下一秒就忘」 6成新冠患者癒後身心差

芬蘭瑞典「U轉加盟」：北約北擴能嚇阻俄國嗎？

5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日圓和瑞郎避險貨幣走升 歐元連續二日走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓下跌0.9％，跌至4月14日以來最低的126.80。路透
美元兌日圓下跌0.9％，跌至4月14日以來最低的126.80。路透

日圓和瑞郎等避險貨幣周二走升至一個月最高，歐元連續二日走升，歐洲央行重申將很快結束負利率，增強市場關於最早7月升息的預期。

美元兌日圓下跌0.9％，跌至4月14日以來最低的126.80；美元兌瑞郎下跌0.5％，為4月末以來最低。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至101.857。

歐元兌美元上漲0.3％至1.0723。歐洲央行總裁拉加德表示， 歐元區利率可能在第3季末達到正值，這給歐元帶去提振。此話暗示歐洲央行存款利率將至少上調50個基點，並引發了歐洲央行今夏將進一步升息的猜測。

「歐洲央行管理委員會試圖口頭提振歐元以抵禦進口通膨，歐元也隨著歐洲央行決策者的講話而起舞，」 Monex Europe外匯分析師Simon Harvey說：「歐元上漲凸顯出逢低買盤願意在短期內根據歐洲央行發出的消息入市」

英鎊兌美元跌0.6％至1.2514美元，英國PMI數據疲軟，強化了市場對英國經濟正在走向衰退的疑慮。

英國 外匯 通膨 日圓

延伸閱讀

美股漲跌互見 那斯達克重摔2.4% 美經濟衰退疑慮益深

道瓊早盤跌逾200點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

歐洲央行：可能9月結束負利率

拉加德暗示7月升息、9月終結負利率 歐元匯價走高

相關新聞

索羅斯：俄、中是開放社會最大威脅 通膨將令經濟衰退

美國知名投資人、億萬富豪索羅斯（George Soros）周二（24日）表示，他視俄羅斯總統普亭與中國大陸國家主席習近平...

Snap拉低科技股 那指跌2.35%、道瓊尾盤拉升漲48點

那斯達克綜合指數下跌，因為對Snap慘淡業績預期警告的擔憂蔓延到其他科技股，而道瓊工業平均指數從盤中低點反彈。

社群媒體股單日市值蒸發逾千億 美科技股恐怕還沒觸底

美國大型科技股24日再度重挫，也澆熄市場上有關科技股已觸底的希望。

經濟數據不佳推動黃金上漲 基本金屬走低、原油下跌

西德州中級原油（WTI）價格下跌，美國能源部根據釋放戰略儲油的計畫將招標出售多達4,010萬桶原油。美國公布的經濟數據表...

日圓和瑞郎避險貨幣走升 歐元連續二日走高

日圓和瑞郎等避險貨幣周二走升至一個月最高，歐元連續二日走升，歐洲央行重申將很快結束負利率，增強市場關於最早7月升息的預期...

馬斯克身價跌破2,000億美元大關 特斯拉要開24小時餐廳

世界首富馬斯克的財富周二縮水5.4%到1,927億美元，再次摔出2,000億美元俱樂部。但他與特斯拉向開設24小時餐廳兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。