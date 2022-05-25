日圓和瑞郎避險貨幣走升 歐元連續二日走高

日圓和瑞郎等避險貨幣周二走升至一個月最高，歐元連續二日走升，歐洲央行重申將很快結束負利率，增強市場關於最早7月升息的預期。

美元兌日圓下跌0.9％，跌至4月14日以來最低的126.80；美元兌瑞郎下跌0.5％，為4月末以來最低。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至101.857。

歐元兌美元上漲0.3％至1.0723。歐洲央行總裁拉加德表示， 歐元區利率可能在第3季末達到正值，這給歐元帶去提振。此話暗示歐洲央行存款利率將至少上調50個基點，並引發了歐洲央行今夏將進一步升息的猜測。

「歐洲央行管理委員會試圖口頭提振歐元以抵禦進口通膨，歐元也隨著歐洲央行決策者的講話而起舞，」 Monex Europe外匯分析師Simon Harvey說：「歐元上漲凸顯出逢低買盤願意在短期內根據歐洲央行發出的消息入市」

英鎊兌美元跌0.6％至1.2514美元，英國PMI數據疲軟，強化了市場對英國經濟正在走向衰退的疑慮。