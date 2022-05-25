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台積電ADR跌3% 隨費半下挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二大跌3%收在88.72美元，較台北交易股價溢價縮為1%，隨費城半導體指數指數下挫。

費城半導體指數周二大跌2.5%。美國股指周二收盤大多走低，科技股跌勢加劇，對經濟成長的疑慮繼續打壓市場。標普500指數周二收在3941.48點，下跌32.27點，跌幅0.8%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌270.83點，至11264.45點，跌幅2.3%。道瓊工業指數上漲48.38點，收于31928.62點，漲幅0.2%，盤中一度下跌1.6%。

台灣加權股價指數昨天下跌192.78點收在15,963.63點。台積電跌1.5%收在520元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.93 -2.24 96.60 0.35

中華電 CHT 124.64 -0.05 124.00 0.51

台積電 TSM 525.19 -3.04 520.00 1.00

聯電 UMC 48.72 -3.74 49.30 -0.57

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 520

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