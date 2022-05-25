美債殖利率重挫 經濟疲軟讓市場下修聯準會升息水準

美國公債殖利率周二大幅下挫，因糟糕的經濟數據和美股下挫引發美債的避險買盤，交易員下調對今年聯準會（Fed）升息的預期，公債今年以來龐大賣壓暫獲緩解。

對政策敏感的短期債券上漲，2年期殖利率一度下跌16個基點。貨幣市場交易員預計聯儲會將在未來三次政策會議上累計升息約135個基點，低於周一收盤時的約141個基點。長期公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下挫13個基點至2.72％，為本月以來最低水準。

Snap發布獲利預警導致股市大跌，引發對美國公債的避險需求。投資人對美國經濟衰退的疑慮導致今年標普500指數累計下跌18%以上，給美債提供了一些助力。債市衡量通膨壓力的指標邁向自2008年金融危機以來歷史第二大月跌幅。

NatAlliance Securities國際固定收益部門主管Andrew Brenner發布報告說，「經濟正在急劇放緩。鑒於Fed正試圖通過遏制需求以壓低通膨，對於這個結果，Fed應該感到高興」。 他預測10年期國債殖利率的下一個關鍵水平是2.55％。

美國4月新建住宅銷量降幅超過預期，里奇蒙聯邦準備銀行區商業活動指標降至兩年低點。由於經濟成長擔憂升溫加上股市下挫，美債5月大部分時間都在上漲。

市場如今預料聯邦基金利率將在明年年中於2.95%水準到頂，低於本月初預測的3.4%。

RegentAtlantic的聯席投資長Andy Kapyrin說：「未來幾個月經濟數據的走軟將表明Fed收緊金融條件的行動已經使經濟增速放緩。雖然今年不太會出現衰退，但2023年就難說了」。

投資者還下調了通膨預期，美國債市10年期平衡通貨膨脹率本月迄今下跌37基點至2.57%。

美國財政部周二發行470億美元的2年期債券，得標殖利率2.519%，低於發行前交易中的殖利率水平，這是購債需求暢旺的一個跡象。財政部周三和周四還將分別發行5年期和7年期公債。