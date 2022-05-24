快訊

幸運兒是你嗎？獎落這縣市 大樂透億元頭獎一人獨得

法網／夜市小子寫驚奇 曾俊欣首輪拚出五盤大戰

高雄出現確診黑數？ 傳產認為有高科技業說照法規來

道瓊早盤跌逾200點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。路透
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。路透

美國股市今（24日）再度下跌，道瓊指數早盤跌逾200點，因為Snap獲利預警拖累社群媒體類股市，加劇投資人對經濟成長放緩的憂慮。

紐約三大指數早盤全數下跌，道瓊跌0.6%、標普500指數跌1.2%，那斯達克綜合指數更跌3%，美國社群媒體平台Snap的股票暴跌逾38%，拖累科技股賣壓出籠，Meta股價也跌逾7%、Alphabet跌6%、亞馬遜跌3%、Pinterest重挫20%，台積電ADR跌約2%。

Snapchat母公司Snap在23日盤後發布獲利預警，警告本季獲利和營收將低於預估後，不僅重創社群媒體類股，在投資人擔心經濟衰退之際，還衝擊原已脆弱的市場信心，科技股賣壓尤其沈重。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，Snap導致股市今早遭到嚴重打擊，顯示當前股市極度敏感，即使是一個規模較小且常年不獲利的社交媒體公司財測示警，都可以拖累整個股市。

他說：「從數字（權重）上或是心理上，科技股仍占據市場主導地位，儘管過去幾個月來投資人已積極清倉，但仍有大量部位尚未了結」。

歐元24日走強，原因是歐洲央行總裁拉加德表示，在祭出行動抑制高居不下的通膨率後，不會急著撤回貨幣刺激措施。DXY美元指數23日跌逾1%後24日早盤再跌0.3%。

T投資人本周將關注新出爐的住宅銷售數據，以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾的演說。高檔百貨諾斯壯（Nordstrom）和服飾品牌Ralph Lauren也將本周稍後發布財報。

社群媒體 科技股 美股 道瓊指數

延伸閱讀

保護社群媒體成癮兒童 美加州擬允許家長控告平台

又害美科技股期指重挫1% Snap財測示警後暴跌30%

AI基金拚反彈 法人喊買

科技股超跌 買點浮現

相關新聞

道瓊早盤跌逾200點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

美國股市今（24日）再度下跌，道瓊指數早盤跌逾200點，因為Snap獲利預警拖累社群媒體類股市，加劇投資人對經濟成長放緩...

艾班尼斯Quad峰會證實李克強賀勝選 批中國高關稅

昨天宣誓就任的澳洲新總理艾班尼斯今天在日本東京出席四方安全對話時，批評中國於兩年前對澳洲出口商品課徵高關稅，他並證實接獲...

防糧食飆漲…大馬禁雞肉出口 印度擬限砂糖外銷

為了防止國內糧食物價飆漲，消息人士向路透記者透露，印度政府正計畫限制砂糖出口，是近六年來第一次祭出出口禁令，將把出口量限...

肯亞園藝產業復甦 市場需求增溫

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭影響花卉產量，但需求有增無減，讓肯亞花農生意興隆，得以調漲價格。

常春藤名校學費漲幅 低於通膨率

今年夏季要幫孩子繳交常春藤名校全額學費的家長大可不必太過擔心，因為今年這些學校的學費漲幅將不會高於通膨率。

Snap獲利預警帶衰社群媒體類股 市值恐蒸發千億美元

社群媒體Snapchat母公司Snap 23日發布獲利預警，在用戶成長停滯和升息憂慮已衝擊科技類股之際，加重市場對社群媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。