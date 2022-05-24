防糧食飆漲…大馬禁雞肉出口 印度擬限砂糖外銷

為了防止國內糧食物價飆漲，消息人士向路透記者透露，印度政府正計畫限制砂糖出口，是近六年來第一次祭出出口禁令，將把出口量限制在1,000萬公噸以內。

路透24日報導，印度是全球最大的砂糖生產國，也是僅次於巴西的第二大砂糖出口國。近來由於油價、能源價格飆漲，許多製糖業者轉而製作生質能源，而巴西產量又萎縮，導致國際糖價正經歷一波漲勢。

馬來西亞23日宣布，自6月1日起暫停360萬隻雞出口。

根據路透的消息，印度政府3月就在計劃限制砂糖出口，當時預定把出口上限設在800萬公噸，但隨著印度製糖業者把今年的產能從3,100萬上修至3,550萬公噸，印度政府決定上調出口配額。

印度製糖業者在2021/2022的本產季年度已經簽約出口850萬公噸砂糖，其中已經交貨710萬公噸。交易員表示，政府若上調砂糖出口配額至1,000萬公噸，應是合理充足的出口量，對政府與業者將是「雙贏」。