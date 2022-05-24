貧富差距難填平 富豪高呼「向我徵稅」

「我有錢，向我徵稅！」世界經濟論壇近日於瑞士召開，引發民眾抗議聲浪，不少身價億萬的富豪也加入抗議行列，主張「向我徵稅，向富人徵稅」，以解決世界貧富差距日益擴大的現象。我國台積電創辦人張忠謀也曾多次指出，現在富人節稅的方式太多，同樣大聲呼籲政府對富人增稅。

呼籲向富人徵稅！

《BBC》報導，一群自稱為「愛國百萬富翁」的富翁們現身，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇進行抗議，其中前商業顧問懷特說，這次會議唯一能讓能接受的結果就是「增加最富有人的人稅負，對參與世界經濟論壇的成員徵稅！」

慈善機構樂施會（Oxfam）指出，貧富差距的狀況不停擴大，如果不設法改善的話，2022年將有2.63億人陷入極端貧困的狀況。同時，因為國際糧食與能源價格飆漲，經濟弱勢飽受通膨衝擊，相關組織也聯合呼籲，政府應對此採取補助行動。

樂施會董事布赫爾根據數據指出，在過去的兩年內，每 30 小時就有一位新的億萬富翁誕生；而在天秤的另一端，預計每 33 小時就有大約 100 萬人陷入極端貧困。

巴斯夫化工公司（BASF SE）繼承人艾格宏指出，政府沒有採取任何措施來解決嚴重的不平等問題，只是在財富高度集中於少數人的經濟榮景中閉門造車。他強調，隨著愈來愈多人陷入貧困，現在「是時候重新平衡世界了，是時候對富人徵稅了。」

台灣也有相同呼聲

張忠謀過去曾多次指出，全國所得前30名的有錢人，所繳的稅不到個人所得稅的一成，而其中最主要的原因就是政府的租稅優惠，例如，股利所得可以抵扣事業所得稅，加上各種名目的租稅優惠，最後可能讓企業老闆只需要負擔10%的稅率，呼籲政府應讓收入高而不付稅者，設法多付點稅。

他曾建議指出，財政部是以所得最高20%與所得最低20%的比較來分析，台灣的貧富差距狀況，但這其實是「很不敏感的比較」方法，建議台灣貧富差距應該要看最高所得前2%的族群，與中產階級的數據差距。

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