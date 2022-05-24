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國際油價持平 美元走疲推動黃金和基本金屬上漲
歐盟禁止俄羅斯石油進口的計畫陷入僵局，紐約市場原油價格相比上周五收盤價幾乎沒有變動。因美元回落，黃金價格和基本金屬價格都走高。白宮官員表示，正在考慮釋放應急柴油儲油來降低價格。
WTI價格幾無變動
紐約市場7月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲1美分，結算價報每桶110.29美元；7月交割布蘭特原油合約上漲87美分，結算價報每桶113.42美元。
歐盟逐步淘汰俄羅斯石油的提議已經明顯陷入僵局。要求匿名的知情人士透露，匈牙利政府暗示最早在下個月談判才有可能取得進展。
國際能源署(IEA) 負責人和印度石油部長在達沃斯世界經濟論壇上發表講話，就高油價風險發出警告。國際能源署署長比羅爾說：「我們可能會看到油價進一步走高，變得更加動盪，並成為引發全球經濟衰退的重要風險。」
貴金屬走高
金融市場風險胃口變好，導致美元走軟，帶動黃金價格周一上漲。美國總統拜登表示願意重新考慮對中國商品的關稅之後，美國股市走高。美元和美國公債回落，都提振了黃金的吸引力。
截至紐約時間下午2:10，現貨黃金上漲0.4%，至每英兩1,854.22美元。紐約商品交易所8月黃金期貨上漲0.3%，收於每英兩1,853.90美元。白銀、白金和鈀金也都走高。
基本金屬上漲
大多數基本金屬周一延續了從5個月低點反彈的走勢，因為美元走軟以及中國大陸貸款利率下降都提升了需求前景。鎳價走低。
截至倫敦當地時間5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲1.3%至每噸9,548美元，鋁價上漲0.3%。鎳價下跌0.9%，俄羅斯的諾裡爾斯克鎳業公司預計2022年全球供大於求3.7萬噸。鋅和鉛上漲。
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