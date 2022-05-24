歐元受歐洲央行升息預期勁升 美元全面走疲

美元指數周一下跌，歐元走強，歐洲央行暗示將脫離負利率 ，風險較高的貨幣跟隨股市走高。

歐洲央行總裁拉加德周一表示，到9月底，歐洲央行可能讓關鍵利率脫離負值區域，並 可能進一步升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一大跌逾1%至102.076，歐元兌美元漲幅最大，尾盤大漲1.1%，報1.0687美元，較5月13日觸及的多 盤中低點1.0349美元反彈多達3.4%。美元兌日圓變動不大報127.87。

富國銀行宏觀策略師Erik Nelson說，投資人周一對拉加德的言論做出反應，並緩和歐洲即將陷入衰退而美國經濟前景似乎不那麼鼓舞人心的疑慮，因此對風險較高資產的胃口增加。

市場人士指出，美元是稍作喘息還是繼續下跌，將取決於美國聯準會（Fed）的消息。他將密切關注Fed本周將公布的會議記錄，以尋找政策線索。

瑞郎兌美元走強，此前瑞士央行理事麥席勒表示，如果瑞士通膨持續高漲，將收緊貨幣政策。美元兌瑞郎跌0.9%，跌至4月底以來的最低價位。

澳幣兌美元升值0.8%，報0.7106美元，中左翼勞工黨周末在全國大選中獲勝。