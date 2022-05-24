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諾獎得主史提格里茲批聯準會升息 扼殺經濟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲認為，聯準會升息無法控制通膨，反而扼殺經濟。美聯社
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲認為，聯準會升息無法控制通膨，反而扼殺經濟。美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲23日表示，美國經濟需要的是從供給面進行干預，而不是靠聯準會升息，那無法控制通膨，反而扼殺經濟。同日，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克說，在接下來的兩次政策會議各升息兩碼之後，9月可暫停升息。

史提格里茲在瑞士達沃斯世界經濟論壇上、對彭博電視的Lisa Abramovicz和Tom Keene說：「提高利率並不能解決通膨的問題，這種做法不會創造出更多的食物，只會增加困難，因為大家將無法進行投資。」

他認為該另闢蹊徑：「應在供給面進行干預。美國總統拜登試圖做的一件事就是擴大幼兒托育，讓更多女性可以進入勞動市場，從而釋放出受限的勞動力供應。」

史提格里茲強調：「我們可以做的，比我們現在做的要多得多。透過升息來扼殺經濟，在任何時候都解決不了通膨問題。」

這位在2001年贏得諾貝爾經濟學奬的哥倫比亞大學教授還表示，無論是美國還是全球，提高糧食產量都是當務之急，「美國以前是有過食物過剩，可以再次恢復。至少努力在全球範圍內竭盡所能地增加供應，這比造成蕭條更有助於解決問題」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克周一則在亞特蘭大扶輪社發表講話後對記者表示：「我認為9月暫停可能有意義。等過了夏天、看處境如何，我認為很大程度上要取決於實際情況。我的座右銘是觀察和調整。」

波斯提克重申，支持聯準會主席鮑爾在6月和7月FOMC開會時，分別升息50個基點的計畫，並補充說，如果通膨超出預期，可能採取更激進的行動。

他說：「只要經濟形勢符合我的預期，我支持升息50個基點。如果通膨開始朝著與現在不同的方向發展，我不得不對我們採取更激進的行動持開放態度。我想明確表示，沒有什麼是不可能的。假以時日，我們將看到效果如何。」

波斯提克表示，最近金融市場的走勢，包括上周股市大跌，符合聯準會的金融緊縮目標。他先前在扶輪社午餐會上表示，聯準會的目標是「軟著陸」，將通膨率降向2%，並讓勞動市場回到正常水平，實現這一目標必須「靈活」。

通膨 聯準會

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