台積電ADR漲0.8% 隨美科技股上漲

台積電ADR周一上漲0.8%收在91.50美元，較台股溢價2.6%，隨費城半導體指數指數上漲。

費城半導體指數周一上漲0.6%。

美國股市周一全面反彈 ，銀行股和科技股帶頭走高。美國總統拜登暗示他將評估川普政府對中國大陸加徵的關稅。美元和公債下跌。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大漲618.34點，漲幅近2%，至31,880.24點；標普500指數上漲72.39點，漲幅1.9%，至3,973.75點；那斯達克綜合指數大漲180.66點，漲幅1.6%，至11,535.28點。

台灣加權股價指數昨天上漲11.56點收在16156.41點。台積電跌0.4%收在528元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.18 +1.06 97.50 1.73

中華電 CHT 124.73 +0.60 123.50 1.00

台積電 TSM 541.81 +0.79 528.00 2.62

聯電 UMC 50.63 0.00 50.30 0.65

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據