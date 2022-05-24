台積電ADR漲0.8% 隨美科技股上漲
台積電ADR周一上漲0.8%收在91.50美元，較台股溢價2.6%，隨費城半導體指數指數上漲。
費城半導體指數周一上漲0.6%。
美國股市周一全面反彈 ，銀行股和科技股帶頭走高。美國總統拜登暗示他將評估川普政府對中國大陸加徵的關稅。美元和公債下跌。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大漲618.34點，漲幅近2%，至31,880.24點；標普500指數上漲72.39點，漲幅1.9%，至3,973.75點；那斯達克綜合指數大漲180.66點，漲幅1.6%，至11,535.28點。
台灣加權股價指數昨天上漲11.56點收在16156.41點。台積電跌0.4%收在528元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 99.18 +1.06 97.50 1.73
中華電 CHT 124.73 +0.60 123.50 1.00
台積電 TSM 541.81 +0.79 528.00 2.62
聯電 UMC 50.63 0.00 50.30 0.65
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言