澳洲新政府甫上任 便將面臨諸多經濟挑戰

澳洲周末大選由在野的工黨與獨立候選人結合，擊敗前總理莫里森領導的右派聯盟，工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）23日隨即宣誓就任總理。選戰中工黨聯盟雖以氣候及社會政策為主軸，壓倒右派聯盟的經濟與安全主張，但新政府要落實提升工資及生產力等承諾，任務仍相當艱鉅。

基於通膨急升，以及利率開始上揚，新政府面臨的是如何因應生活成本升高的嚴峻危機。

目前澳洲失業率降到半個世紀以來最低點，且財政收支達到70多年來的最佳狀態，但新政府就任後，便將看到一些數據證明右派前政府留下的攤子有多爛。

澳洲AMP銀行首席經濟學者奧利佛指出，目前澳洲通膨居於1990年代以來的高檔，正在推升利率，而家庭的「負債／所得比率」居歷史新高，財政赤字激增，而且更可能形成「工資─物價上升漩渦」。

以往澳洲由於通膨與利率雙低，財政窟窿很容易就能填平，但如今情勢已經逆轉。新政府要想減輕通膨率與利率雙升的壓力，就必須快速削減財政赤字，並在產業關係、租稅、競爭政策與教育領域展開重大改革，以提升生產力。

再者，由於中國大陸是澳洲最大的貿易夥伴，因此新政府也經不起澳、中關係進一步惡化的衝擊。而且新冠疫情已經使澳洲財政惡化，因此一旦再出現新的震撼，財政政策將難以使力。

工黨聯盟雖贏得選舉，但新政府之政之路卻前途多舛。