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拉加德暗示7月升息、9月終結負利率 歐元匯價走高

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
ECB總裁拉加德。路透
ECB總裁拉加德。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德23日暗示，ECB 7月將啟動升息，並且可能在9月終結負利率政策，意味著第3季可能升息2碼，歐元兌美元匯價23日盤中應聲強升1.2%。

根據彭博資訊報價，歐元兌美元23日盤中上揚1.2%至1.0688美元。歐元匯價挺升的另一個原因是，德國Ifo經濟研究院調查顯示，德國企業正挺過通膨升高的衝擊。

拉加德23日在一篇部落格文章中說，ECB可能會在9月底前結束負利率政策，「我預期資產購買計畫（APP）的淨購買措施，將在第3季非常初期時結束。這將允許我們在7月決策會議調高利率，符合我們的前瞻指引。根據目前的利率展望，我們可能會在第3季結束前脫離負利率政策」。

ECB的存款利率目前為負0.5%，拉加德的言論暗示，ECB將分別在7、9月的決策會議各升息1碼。歐元區4月通膨率幾乎是ECB 2%目標值的四倍，使ECB愈來愈多決策官員支持升息。

儘管荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）上周說，必要時可能一次升息2碼，但拉加德已一再重申，將是循序漸進推動貨幣政策正常化，她也在23日維持這個態度，「這意味著步步為營，觀察利率上升對經濟和通膨預期的影響，才是明智之舉。」

拉加德也說，ECB也有能力「設計並部署新工具」，以確保其貨幣政策的效果能適當地傳輸至整體歐元區。

ECB 通膨

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