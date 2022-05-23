光刻膠巨頭JSR：中國缺乏必要的基礎措施開發尖端晶片技術

集微網消息，日本半導體材料製造商JSR首席執行官Eric Johnson表示，盡管中國在努力實現自給自足，但行業基礎設施的缺乏，將使中國「非常難以」開發尖端晶片製造技術。

據《金融時報》報道，美國對製造最先進晶片所需技術的出口限制，促使中國大舉投資開發自己的半導體供應鏈。但Eric Johnson表示，鑑於生態系統方面的不足，中國很難掌握基於EUV光刻技術的複雜晶片製造技術。

即使中國「得到了一份關於化學成分究竟是什麽的論文……要在純度、精度和再現性方面進行製造是非常困難的。」Eric Johnson說，「事情沒那麽簡單，他們也沒有供應鏈來支持這一點。」「開發尖端能力需要數十年時間和大量資金……你真的需要像iPhone這樣的應用程序來支付這些東西。」

不過，Eric Johnson也強調，中國方面正在積極投資不那麽先進的晶片製造技術，這些技術也很重要。「中國有多少不依賴於這些非常前沿能力的機會，人們沒有充分認識到這一點。」

總部位於東京的JSR是一家領先的光刻膠供應商，全球市場佔有約30%至40%的份額，其客戶包括三星、台積電英特爾。中國作為全球最大的晶片進口國，是JSR增長戰略的重要組成部分。他表示，希望能夠在「尊重」和「負責任地」為中國客戶提供服務的同時，兼顧「對美國政府的關切以及對保護日本利益的關切」。

此外，對於削弱全球經濟的全球晶片供應瓶頸問題，Eric Johnson認為，「新產能上線只是需要時間，而新產能可能要到今年年底或明年才會真正開始產生影響。」他預計半導體行業在滿足汽車用半導體需求方面尤其有「問題」，因為這些產品使用的晶片較不先進，利潤較低，吸引的投資也較少。