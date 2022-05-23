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日圓購買力上月降至1971年來最低 受這兩項因素拖累

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
日圓購買力在4月驟降至近50年來低點，歸因於日圓的名目價值急速減弱和國外通膨的升勢比國內更快。路透
日圓購買力在4月驟降至近50年來低點，歸因於日圓的名目價值急速減弱和國外通膨的升勢比國內更快。路透

日圓購買力在4月驟降至近50年來低點，歸因於日圓的名目價值急速減弱和國外通膨的升勢比國內更快。

日本央行根據國際清算銀行（BIS）資料所編製的數據顯示，日圓實質有效匯率（REER）指數4月降至60.9，寫下1971年以來單月最低。REER是日圓對他國貨幣的加權平均匯率指數，用以衡量日本的國際競爭力，計算項目包含貿易和通膨因素。

日本央行堅持把維持利率在最低水準，但多數主要央行紛紛升息以抑制通膨，這使得日圓的貶值壓力加劇。日圓走貶造成市場對日本經濟憂心忡忡，因企業利潤率和家庭預算受到進口成本高漲所擠壓，尤其日本是高度仰賴國外資源的國家。

日圓對美元的名目匯率在4月貶至20年低點，本月初仍進一步下跌，導致日圓實質價值進一步降低。日本4月通膨率超過央行設定的2%目標，但遠遠落後美國和歐盟同月的逾8%增幅。日本央行總裁黑田東彥表示，將暫時把當前利率維持在超低水準。

日本央行 通膨 日圓

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