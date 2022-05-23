拜登：13國將加入印太經濟架構 考慮解除對大陸關稅

美國總統拜登和日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開記者會，拜登表示，有13國將加入印太經濟架構（IPEF )，包括印度。

拜登也表示，考慮解除對大陸報復性關稅。

拜登並宣布，明年七國集團（G7 )峰會將在岸田文雄的家鄉廣島舉辦。

NHK稍早報導，拜登支持日本申請成為聯合國安理會常任理事國。

拜登23日下午將在東京啟動印太經濟架構，並公布參與國家名單。美國白宮國安顧問蘇利文22日已證實，台灣未被納入IPEF。

白宮表示，印太經濟架構將有助於美國與亞洲經濟體在供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等方面更密切合作。細節還需要與參與國協商，拜登政府還無法說明此架構如何能達成協助美國勞工與企業，同時符合全球需求的目標。

由於此架構不太可能包含有約束力的承諾和印太地區渴望的美國市場准入，因此亞洲國家和貿易專家反應冷淡。親自出席啟動儀式的包括拜登、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪，其他領袖則線上參與。