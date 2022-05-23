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日光阻劑大廠JSR美籍CEO：大陸很難發展先進晶片技術

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
JSR是半導體用光阻劑領先供應商。JSR官網
JSR是半導體用光阻劑領先供應商。JSR官網

半導體材料關鍵供應商JSR執行長強森（Eric Johnson）指出，中國大陸大力推動自給自足，但因產業基礎不足，要發展先進晶片技術「非常困難」。

強森是日本半導體業界少見的美國籍負責人，他接受金融時報訪問時也說，他預料晶片業供給瓶頸將延續到2023年。

由於美國禁止先進晶片技術出口中國大陸，促使中國大陸大舉投資自家半導體供應鏈，希望達到自給自足。

不過，強森表示，中國大陸很難成功掌握以極紫外光（EUV）微影技術為主的精密晶片生產科技。他說：「我認為中國樂於開發自已的EUV能力和相關生態系。但老實說，我認為要做到很難。」

半導體已成為攸關美中角力的重點產業。拜登此行訪問亞洲，首站即參訪三星電子，充分展現他有意確保晶片供應鏈的穩定。

強森說，就算中國大陸「取得化學材料的白紙資料…要生產達到同樣純度、精度、複製都相當困難。沒有那麼簡單，況且他們沒有供應鏈可支持。」

JSR是光阻劑領先供應商，分析師估計約占全球先進晶片用光阻劑市場30%至40%，三星電子、台積電和英特爾都是他們的客戶。

不過，強森強調，北京方面正積極投資較成熟的晶片生產技術，這方面技術仍不可忽視。他希望能「尊重而負責地 」服務大陸客戶，一面也顧及「美國政府所關切的敏感性並確保日本方面的權益 」 。

強森 半導體

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