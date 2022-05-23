快訊

觀光餐飲比去年更慘 「死去的旅行社都變乾了」

電網緊繃又面臨熱浪來襲 今夏除了通膨還有致命危機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球電網即將面臨數十年來最大考驗，世界上幾個最大經濟體的發電已處在吃緊狀態。美聯社
全球電網即將面臨數十年來最大考驗，世界上幾個最大經濟體的發電已處在吃緊狀態。美聯社

全球電網即將面臨數十年來最大考驗，世界上幾個最大經濟體的發電已處在吃緊狀態。

戰爭、乾旱、生產不足、庫存降到歷史低點，再加上疫情衝擊等因素，全世界的能源市場過去一年已經緊繃，消費者承受連續漲價的苦痛，但未來情勢可能更糟糕，原因是北半球夏季將有熱浪來襲，面臨用電高峰。例如在南亞部分地區已出現超高溫，印度、巴西斯坦部分地區氣溫飆上攝氏近50度。科學家預測美國未來數月將面臨炎熱天候，隨著家庭與企業使用冷氣，用電量將飆高。

問題在於當前的能源供應狀況脆弱，若發生停電、欠缺電扇或空調協助降溫，不少人將面臨熱死的致命危機。亞洲的熱浪已經促成多次長達整日的停電事件，導致巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡和印度超過10億人承受風險。在美國夏季熱浪才開始來臨之際，六座德州電廠本月稍早暫停運作。從加州到五大湖地區，美國至少十幾個州本季面臨停電風險。在中國大陸與日本，電力供應將吃緊。南非今年面臨停電次數創紀錄。歐洲則陷入被俄羅斯「掐住」的危險境地，即如果俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，一些國家將陷入輪流停電窘境。

彭博新能源財經分析師賈斯瓦表示：「戰爭和制裁措施擾亂供需，再加上極端氣候和經濟從新冠疫情回升拉高電力需求。如此多重因素同時匯聚是相當罕見的。我想不起上一回這些因素全都發生是在何時。」

缺電攸關人命。 在持續高溫的情況下、貧窮、高齡和住在接近赤道者生病和死亡的可能性提高，持續停電也代表成千上萬人可能無法取得乾淨的水使用。若斷電持續、商業關閉，也會帶來龐大經濟衝擊。例如在印度，許多邦電力短缺的情況已逼近2014年的水準，當時估計導致印度國內生產毛額（GDP）損失約5%。這代表如果今年印度缺電情況擴散且持續到年底，GDP將減損約1,000億美元。

缺電也會導致電力和燃料市場漲價、電費飆高將導致通膨進一步上升。當德州電廠本月稍早停止運作時，休士頓的批發電力價格短暫飆高至突破每百萬瓦時5,000美元的價格上限，比用電高峰平均的電費高22倍。

歐亞集團分析師格洛伊施泰因（Henning Gloystein）表示，世界正忙著因應疫情造成逾兩年來的全球供應鏈受擾、烏克蘭戰爭的衝擊擴散和氣候變遷造成的極端天候，「主要風險在於，如果我們見到今年在上述問題外又增加嚴重斷電的問題，可能引發規模數十年來前所未見的糧食和能源短缺，造成某種形式的人道危機」。

停電 印度 疫情

延伸閱讀

解決通膨奇招？彭博：沃爾瑪和Target們 快點降價清庫存

洪水肆虐孟加拉和印度 數百萬人受困至少57死

豪雨致災？高雄六龜、桃源今夜3千多戶停電 台電搶修中

才隔3天虎尾今晚又無預警停電 民眾怨褲子縫到一半

相關新聞

科技股動盪 帶衰ESG基金

前兩年金融市場當紅的「環境、社會與公司治理」（ESG）基金，今年來卻飽受摧殘，主要是因為這類基金高度「加碼」科技類股，但...

美西碼頭工人喊暫停談判

美西碼頭工人談判傳觸礁，代表勞方的國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）首度要求暫停談判，外電指出，上周末，ILWU破天荒要求與...

WEF登場 聚焦四議題

2,500多位全球企業和政治菁英本周將齊聚瑞士阿爾卑斯小鎮達沃斯，出席世界經濟論壇（WEF），討論通膨、俄烏戰爭、去全球...

韓企大讓步 加薪資淺員工

在南韓民眾日益批評待遇不公之際，南韓大型企業已陸續讓步，為年資較淺的員工加薪，希望能安撫不滿年資敘薪制度的年輕勞工。在日...

全球景氣估同步走緩

俄羅斯2月底侵略烏克蘭以來，烽火連三月，七大工業國（G7）財金首長警告戰爭引發的全球經濟衝擊才正要開始，本周陸續發表的主...

美西碼頭工人談判 美東工會聲援…不尋常

美西碼頭工人換約談判從5月10日啟動，但迄今卻無進展，不過，就在談判剛開始，美東的碼頭工人工會「國際碼頭工人協會」（IL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。