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觀光餐飲比去年更慘 「死去的旅行社都變乾了」

全球化時代逆轉？有推高通膨、導致嚴重衰退的風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，去全球化成為與會者討論的優先議題。歐新社
在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，去全球化成為與會者討論的優先議題。歐新社

因疫情暫停兩年的世界經濟論壇即將重返瑞士達沃斯，根據金融時報報導，受訪的企業高階主管和投資人表示，長達30年的全球化時代可能要逆轉了。

高盛國際董事長、前歐盟執委會主席巴洛索說：「美國和中國大陸之間的緊張關係因為俄羅斯入侵烏克蘭而加速，所有的趨勢都引發世界脫鉤的嚴肅憂慮。」

在岸生產、再國有化和區域化成為最新趨勢，減緩全球化的步伐，巴洛索補充表示，「全球化面臨民族主義、保護主義、本土主義、沙文主義的摩擦，有時甚至還有仇外心理，誰能贏還很難說」。

地緣政治緊張、全球供應鏈混亂、最近的市場動盪，以及迅速惡化的經濟前景，使企業領袖和投資人努力做出重要的戰略決策。

全球最大私募股權投資機構之一WarburgPincus的執行長Charles Kaye說，地緣政治以前沒那麼重要，現在卻占據投資決定的核心地位。他談到地緣政治緊張加劇時說，「這不是在最佳化經濟結局，而是在系統中製造摩擦」。

本周舉行的世界經濟論壇上，去全球化將成為與會者討論的優先議題。

亞洲最大製藥公司武田的執行長Christopher Weber表示，製藥商將繼續尋求在國際市場的成長，尤其是潛力巨大的中國大陸，但是以外包來削減成本的全球化時代已經結束。他說，這是降低供應鏈風險的問題，「幾年前存在的全球化、不受限制的貿易，以及『世界是平的』的理念結束了」。武田現在採行雙重採購策略。

根據精品品牌Valentino和Balmain的董事長Rachid Mohamed Rachid，一些奢侈品公司也重新思考戰略，以前高度仰賴全球品牌塑造、銷售給觀光客，並把商品運到全球各地，「現在業務本地化，倫敦、巴黎或米蘭的商店現在比較為當地居民提供服務」，而美、歐、亞等地，甚至是較小的拉美和非洲市場的人們，都開始重視在地品牌。

但空巴財務長 Dominik Asam警告，這可能有嚴重的經濟後果。他說：「如果由全球化驅動、數十年來的生產力增長，在短時間內被扭轉，那將會推高通膨，並導致長期嚴重的衰退。」他因此相信，經濟大國將得出結論，必須盡力避免這種毀滅性狀況。

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