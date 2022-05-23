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彭博：博通傳洽談收購雲端運算業者VMware

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通是台積電的大客戶。路透
博通是台積電的大客戶。路透

彭博引述知情人士報導，晶片製造商博通（Broadcom）正洽談收購雲端運算公司 VMware。

知情人士透露，雙方正在協商，並不確保能談成交易。博通和VMware的代表對彭博的求證並未立即回應。

VMware上周五股價上漲0.8%收在95.71美元，市值約 400億美元。博通市值約2,210億美元。

值得一提的是，在基辛格2021年2月回鍋英特爾接任執行長之前，他在VMware擔任執行長長達九年。

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