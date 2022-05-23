彭博：博通傳洽談收購雲端運算業者VMware
彭博引述知情人士報導，晶片製造商博通（Broadcom）正洽談收購雲端運算公司 VMware。
知情人士透露，雙方正在協商，並不確保能談成交易。博通和VMware的代表對彭博的求證並未立即回應。
VMware上周五股價上漲0.8%收在95.71美元，市值約 400億美元。博通市值約2,210億美元。
值得一提的是，在基辛格2021年2月回鍋英特爾接任執行長之前，他在VMware擔任執行長長達九年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言