本周開盤前 五件國際事不可不知

美股標普500指數上周五（20日）差一點陷入熊市，所幸終場收在平盤，不過周線連七黑，是21年來最慘；道瓊更寫下近一世紀以來最長周線連跌紀錄。在美國經濟可能陷入衰退的前景下，策略師認為美股尚未觸底，還有得跌。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電和大陸要聞：

美股連七周收黑 台積ADR逆勢漲

標普500指數上周五一度重挫2.3%，從1月初的高峰回落逾20%，陷入一般定義的熊市，不過收盤前約一小時跌幅愈縮愈小，終場微漲0.01%。道瓊工業指數漲不到0.1%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數均跌0.3%。台積電ADR延續台股漲勢，收漲0.6%，較台北交易股價溢價1.5%。

一周下來，標普500指數跌了3%，連續七周下跌，創下2001年以來最久頹勢；道瓊周線連八黑，是1923年來最長跌勢；那斯達克更跌3.8%。蘋果（Apple）跌了6.4%，特斯拉大跌13.7%。

彭博引述分析師指出，從美股成交量尚未爆量，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）為32，尚低於本月高峰來看，美股已臨熊市，投資人卻不恐慌，這也表示美股尚未觸底。分析師認為VIX要升到40以上才構成恐慌。

今年來賣壓原本集中在科技股，如今正遍及各類股，只有能源股例外。被視為美國消費景氣風向球的沃爾瑪（Wal-Mart）和目標百貨（Target）過去一周均表示，因成本升高和供應鏈不穩而殃及獲利，導致兩家先後崩跌，創下1987年黑色星期一以來最重單日跌幅。

好市多（Costco）、百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy's）等零售商本周公布財報若再有閃失，勢必再度打擊大盤。

今天宣布的印太經濟架構 不會有台灣

美國白宮國安顧問蘇利文昨天表示，台灣未被納入印太經濟架構，但他表示美國正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。

蘇利文正隨同美國總統拜登進行上任後的亞洲訪問，他昨天搭乘空軍一號由南韓前往日本途中向隨團媒體進行簡報，多次提到台灣議題與台海安全。台灣爭取加入拜登將在今天宣布啟動的印太經濟架構，但美方一直沒有正面回應。路透、美聯社等外電報導，蘇利文證實，台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入印太經濟架構。

拜登今天將公布參與印太經濟架構的國家名單。蘇利文說，台灣不會參加印太經濟架構啟動儀式，「我們尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技議題方面，如半導體和供應鏈等，但我們首先會在雙邊基礎上做」。

蘋果避險 提高非陸地區產能

華爾街日報報導，蘋果已告知部分代工廠夥伴，希望提高在印度、越南等非大陸地區產能，以降低對大陸的依賴，因為北京實施的嚴格防疫政策，已擾亂供應鏈，蘋果同時也想藉此降低美中衝突的地緣政治風險。

目前已有鴻海、和碩、緯創與仁寶等蘋果代工夥伴進軍印度或越南，以鴻海的速度最快、規模最大，一旦蘋果擴大非大陸產能，鴻海受惠最大。至於蘋果筆電最大代工廠廣達在東南亞地區則是布局泰國。

澳洲變天 對陸立場更強硬

澳洲國會大選變天，中間偏左的工黨擊敗自由黨與國家黨共組的保守派聯盟，睽違九年奪回執政權，工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）將出任總理。從他選前發言與選民投票意向來看，澳洲新政府將對中國大陸採取更加強硬的態度，並推出更多對抗氣候變遷的行動。

澳幣兌美元今天開盤升值0.2%至0.7053，上周已升值1.4%。

新增病例穩步減少 上海將放寬封控措施

隨著新增感染病例穩步減少，上海將採用與本輪omicron疫情爆發前類似的系統來取代嚴格的封控措施。同時，北京一小區居民全體集中隔離，天津周日全面實施核酸篩檢。據《中國青年報》報導，在北京一小區累計發現26名新冠核酸檢測陽性者之後，當局決定把該小區居民全部予以集中隔離。