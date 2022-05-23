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觀光餐飲比去年更慘 「死去的旅行社都變乾了」

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統拜登昨天自南韓搭乘空軍一號專機飛抵美軍的橫田空軍基地，展開在日本訪行。美聯社
美國總統拜登昨天自南韓搭乘空軍一號專機飛抵美軍的橫田空軍基地，展開在日本訪行。美聯社

美股標普500指數上周五（20日）差一點陷入熊市，所幸終場收在平盤，不過周線連七黑，是21年來最慘；道瓊更寫下近一世紀以來最長周線連跌紀錄。在美國經濟可能陷入衰退的前景下，策略師認為美股尚未觸底，還有得跌。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電和大陸要聞：

美股連七周收黑 台積ADR逆勢漲

標普500指數上周五一度重挫2.3%，從1月初的高峰回落逾20%，陷入一般定義的熊市，不過收盤前約一小時跌幅愈縮愈小，終場微漲0.01%。道瓊工業指數漲不到0.1%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數均跌0.3%。台積電ADR延續台股漲勢，收漲0.6%，較台北交易股價溢價1.5%。

一周下來，標普500指數跌了3%，連續七周下跌，創下2001年以來最久頹勢；道瓊周線連八黑，是1923年來最長跌勢；那斯達克更跌3.8%。蘋果（Apple）跌了6.4%，特斯拉大跌13.7%。

彭博引述分析師指出，從美股成交量尚未爆量，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）為32，尚低於本月高峰來看，美股已臨熊市，投資人卻不恐慌，這也表示美股尚未觸底。分析師認為VIX要升到40以上才構成恐慌。

今年來賣壓原本集中在科技股，如今正遍及各類股，只有能源股例外。被視為美國消費景氣風向球的沃爾瑪（Wal-Mart）和目標百貨（Target）過去一周均表示，因成本升高和供應鏈不穩而殃及獲利，導致兩家先後崩跌，創下1987年黑色星期一以來最重單日跌幅。

好市多（Costco）、百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy's）等零售商本周公布財報若再有閃失，勢必再度打擊大盤。

今天宣布的印太經濟架構 不會有台灣

美國白宮國安顧問蘇利文昨天表示，台灣未被納入印太經濟架構，但他表示美國正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。

蘇利文正隨同美國總統拜登進行上任後的亞洲訪問，他昨天搭乘空軍一號由南韓前往日本途中向隨團媒體進行簡報，多次提到台灣議題與台海安全。台灣爭取加入拜登將在今天宣布啟動的印太經濟架構，但美方一直沒有正面回應。路透、美聯社等外電報導，蘇利文證實，台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入印太經濟架構。

拜登今天將公布參與印太經濟架構的國家名單。蘇利文說，台灣不會參加印太經濟架構啟動儀式，「我們尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在高科技議題方面，如半導體和供應鏈等，但我們首先會在雙邊基礎上做」。

蘋果避險 提高非陸地區產能

華爾街日報報導，蘋果已告知部分代工廠夥伴，希望提高在印度、越南等非大陸地區產能，以降低對大陸的依賴，因為北京實施的嚴格防疫政策，已擾亂供應鏈，蘋果同時也想藉此降低美中衝突的地緣政治風險。

目前已有鴻海、和碩、緯創與仁寶等蘋果代工夥伴進軍印度或越南，以鴻海的速度最快、規模最大，一旦蘋果擴大非大陸產能，鴻海受惠最大。至於蘋果筆電最大代工廠廣達在東南亞地區則是布局泰國。

澳洲變天 對陸立場更強硬

澳洲國會大選變天，中間偏左的工黨擊敗自由黨與國家黨共組的保守派聯盟，睽違九年奪回執政權，工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）將出任總理。從他選前發言與選民投票意向來看，澳洲新政府將對中國大陸採取更加強硬的態度，並推出更多對抗氣候變遷的行動。

澳幣兌美元今天開盤升值0.2%至0.7053，上周已升值1.4%。

新增病例穩步減少 上海將放寬封控措施

隨著新增感染病例穩步減少，上海將採用與本輪omicron疫情爆發前類似的系統來取代嚴格的封控措施。同時，北京一小區居民全體集中隔離，天津周日全面實施核酸篩檢。據《中國青年報》報導，在北京一小區累計發現26名新冠核酸檢測陽性者之後，當局決定把該小區居民全部予以集中隔離。

美股 美國

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