ECB總裁：可能會在7月升息

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，ECB可能在7月調升利率，為十年多來首次升息，但她也以不能傷及經濟成長為由，淡化了一口氣升息2碼的可能性。

隨著愈來愈多決策官員支持在今夏升息，拉加德向荷蘭電視台表示，ECB可能在下季初結束購債計畫的「數周」後提高利率。她說：「我們將遵循停止購買資產的路徑，接著在那之後的某個時刻、可能是幾周後便升息。」

ECB官員對創紀錄通膨率的憂慮日益加劇，使ECB政策更聚焦於物價飆漲的風險，但也須在供應鏈問題威脅經濟復甦之間取得平衡。

荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）已提出7月升息2碼的想法，為首位提出此建議的ECB官員。不過拉加德表示，她「與諾特的行動方向一致」，但「我們需要確保升息漸進推進」，不能拖累經濟。

在美國加強升息以抑制通膨之際，有人批評ECB緊縮政策動作太慢，拉加德並不同意。她指出：「此刻我無法降低麵包的價格，是因為目前利率與此無關。」

ECB更多官員唱起鷹調，並考慮升息2碼，理論上會支撐歐元走強，但策略師指出，其他因素的影響更大，例如對經濟衰退的憂懼，才是主導市場的力量。

ECB 荷蘭

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