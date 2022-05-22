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清零防疫效應 蘋果有意在中國大陸以外的地區擴大生產

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
北京當局雷厲風行的清零防疫政策，已促使蘋果公司加速尋求擴大在中國大陸以外的生產。路透
北京當局雷厲風行的清零防疫政策，已促使蘋果公司加速尋求擴大在中國大陸以外的生產。路透

參與討論的人士表示，蘋果已告知部分代工廠商，希望提高在中國大陸以外地區的生產，理由之一是北京實施嚴格的新冠病毒防疫政策。

華爾街日報引述知情人士報導，印度和越南等國家已是蘋果全球一小部分產品的生產基地，而蘋果正仔細觀察這些國家能否替代中國大陸成為其生產重鎮。

分析師說，超過九成的蘋果產品（例如iPhone、iPad 和MacBook筆電）是由外部代工廠在中國大陸生產。由於北京專制共產黨政府與美國的衝突，蘋果對大陸的重度依賴已成為一項潛在風險。

身為市值最大的美國公司，蘋果任何強調在中國大陸境外生產的舉動，都可能影響其他西方公司的想法。這些企業一直在考慮如何降低對大陸製造或關鍵材料的依賴。在北京當局未批評俄羅斯入侵烏克蘭、並在一些城市實施封鎖以對抗新冠肺炎病毒後，今年這種想法愈來愈強烈。

北京當局在上海和其他城市實施防疫封鎖，已使許多西方企業面臨供應鏈瓶頸。蘋果在4月警告，新冠疫情捲土重來可能影響該公司本季多達80億美元的銷售額。中國大陸的的旅行限制，也使蘋果在過去兩年減少外派主管及工程師到中國大陸，很難親自檢查生產現場。

由於印度人口眾多且成本低廉，蘋果認為印度是最接近下一個中國大陸的國家。台灣組裝商鴻海集團和緯創資通已在印度設立工廠，主要為印度國內市場生產iPhone，而該國的蘋果銷量正在迅速成長。 今年4月蘋果表示已開始在印度生產最新一代的iPhone 13系列。蘋果現在正在與一些現有供應商討論在印度擴張的問題，包括可能生產出口用的產品。

分析師和供應商表示，印度的問題是，由於新德里和北京關係冷淡，在中國大陸的組裝廠很難在那裡設立工廠。基於這個理由，與蘋果有業務往來的代工廠日益轉向越南和其他東南亞國家。知情人士稱，蘋果已告知其製造合作夥伴，希望他們在中國大陸以外地區從事更多的新產品導入（NPI），未來這些非大陸的代工廠將更可能發展成為全面的生產中心。

印度 北京 蘋果

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