彌補俄能源的缺口 德國與卡達簽協議

繼上個月22日義大利宣布與非洲多國達成能源協議後，本月22日換德國與卡達敲定天然氣協議，顯示歐洲各國對逐漸擺脫俄羅斯的能源仰賴，並非戲言！為了確保能源供應，德國先是在19日與丹麥等國簽署北海海上風力發電合作，22日再與卡達長期合作，將進口液化天然氣，並合作綠色氫開發，短期確保能源之餘，也注重長期的可再生能源計畫。

找能源義、德各顯神通

歐洲各國度過欠缺能源的寒冬後，為要擺脫對俄羅斯能源過度依賴的目標，都積極找尋短期能源救火，上個月22日，義大利就與非洲多國達成共識，加大進口剛果共和國與安哥拉的天然氣，並與埃及、阿爾及利亞達成能源協議，為要補上原本佔了4成該國天然氣需求的缺口（從俄國），而義國也表明一年半內與俄國合作告終。

義大利之後，本月換德國傳來捷報，據《中東觀測者報》報導，卡達埃米爾（君主意思）阿勒薩尼近期出訪柏林，在會面德國經濟部長哈貝克後，22日雙方傳出達成能源深入合作的意向，德國將從卡達進口液化天然氣，實現天然氣供應來源多樣化，滿足短期的能源需求，長期面來看，將推動再生能源的合作開發：綠色氫領域。

可再生能源發展

杜哈當局很有信心能在2024年開始正式運送液化天然氣給德國，而這也是哈貝克去年3月出訪卡達替合作鋪路的展現，雙方還會一同成立監督小組，確保工作效率、基礎建設、開發可再生能源的管理等，良好態度替長期合作打響開門紅。而隨後阿勒薩尼還會繼續出訪歐洲他國，包含英、法，後續也可能傳出合作意向。

另外，德國並不只與卡達合作，Euractiv報導過，德國與北海國家在19日簽署海上風力發電、以及同樣是綠色氫能源的合作，目標在2030年達到65百萬瓩（GW）、2050年達150GW，成員包含丹麥、荷蘭、比利時等國。

聯合聲明提到，北海擁有豐富的風力資源，北海各國盼成為歐洲的綠色發電廠，據估計總投資將是天價，若要達成2050年目標，至少需要8千億歐元的投資，但這會是未來歐洲的必要之舉。

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